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Путин попросил продлить срок действия паспортов и водительских прав

Правительство должно придумать механизм, который позволит автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности как минимум на три месяца
Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Президент Владимир Путин попросил правительство отработать механизм, который позволит автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности не менее чем на три месяца. Текст его выступления опубликован на сайте Кремля.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — пояснил президент.

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Кроме того, Путин предложил автоматически выплачивать пособие по безработице для тех, кто потерял работу в связи с коронавирусом. Гражданам, которые обратились в службу занятости после 1 марта, пособие по безработице начислят с апреля по июнь в размере 12 тыс. 130 руб., что равно сумме МРОТ. «Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке», — отметил президент.

Путин поручил приравнять пособие по безработице к размеру МРОТ 29 марта. Выплаты в новом объеме гражданам будут начислять до 31 декабря 2020 года.

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На этой неделе правительство подготовило второй пакет антикризисных мер. На борьбу с коронавирусом, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, в бюджете заложили 1,4 трлн руб. Власти, в частности, предложили:

  • предоставлять краткосрочные целевые кредиты и займы на льготных условиях малому и среднему бизнесу для выплат зарплат сотрудникам и на другие неотложные нужды;
  • сделать бесплатной процедуру банкротства для физических лиц с долгом от 50 тыс. до 700 тыс. руб.;
  • ввести мораторий на выплаты некоторых штрафов и блокировки счетов субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей по отдельным основаниям;
  • распространить мораторий на проверки социально ориентированных некоммерческих организаций;
  • предоставить авиаперевозчикам 1,5 млрд руб. для компенсации затрат на вывоз людей из других стран в связи с ограничениями на передвижение из-за коронавируса.

По данным на 8 апреля, в России зарегистрировали 8672 пациента с коронавирусом. За сутки их количество выросло на 1157 человек. Наибольшее число зараженных выявили в Москве (5841). В России погибли 63 человека, у которых был диагностирован коронавирус.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Владимир Путин, паспорта
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