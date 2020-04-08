Путин попросил продлить срок действия паспортов и водительских прав

Правительство должно придумать механизм, который позволит автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности как минимум на три месяца

Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Президент Владимир Путин попросил правительство отработать механизм, который позволит автоматически продлить срок действия паспортов, водительских прав и других удостоверений личности не менее чем на три месяца. Текст его выступления опубликован на сайте Кремля.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям», — пояснил президент.

Кроме того, Путин предложил автоматически выплачивать пособие по безработице для тех, кто потерял работу в связи с коронавирусом. Гражданам, которые обратились в службу занятости после 1 марта, пособие по безработице начислят с апреля по июнь в размере 12 тыс. 130 руб., что равно сумме МРОТ. «Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке», — отметил президент.

Путин поручил приравнять пособие по безработице к размеру МРОТ 29 марта. Выплаты в новом объеме гражданам будут начислять до 31 декабря 2020 года.