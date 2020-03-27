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Mastercard предложила банкам обслуживать карты с истекшим сроком действия

Mastercard предлагает банкам перенастроить обслуживание карт таким образом, чтобы карты, у которых закончился срок годности, продолжили работать. В таком случае их держателям не придется посещать отделение банка для перевыпуска
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Международная платежная система Mastercard предложила российским банкам рассмотреть возможность обслуживания карт с истекшим сроком действия, чтобы держателям карт не пришлось в условиях пандемии коронавируса посещать банковские отделения для перевыпуска карт. Письмо с таким предложением платежная система разослала банкам, говорится в сообщении Mastercard, поступившем в РБК.

Правила Mastercard позволяют перенастроить банковские системы и обрабатывать платежи по истекшим картам, отмечается в сообщении. «Это решение потребует определенных действий и проведения настроек и со стороны эмитентов, и со стороны банков-эквайеров, чтобы обеспечить правильную обработку операций, сохранив при этом высокий уровень безопасности при проведении платежей», — пояснил глава Mastercard в России Алексей Малиновский, чьи слова приводятся в сообщении. РБК направил запросы в платежные системы Visa и «Мир».

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Держатели карт переживают из-за того, что им для получения новой карты придется идти в банк на фоне эпидемии коронавируса, рассказал Малиновский: «Мы хотим поддержать наших клиентов, и поэтому рекомендуем банкам не отказывать в проведении операции по карте по причине ее истекшего срока действия».

РБК направил запрос в крупнейшие банки с вопросом, готовы ли они перенастроить обслуживание таких карт. «ВТБ первым из банков выступил с инициативой продолжить обслуживание кредитных и дебетовых карт с истекшим сроком действия», — сказал представитель банка. Мера пока прорабатывается, сейчас речь идет об отсрочке на месяц с возможностью продления этого срока в зависимости от ситуации, отметил он: «ВТБ также планирует продлить срок хранения карт в отделениях, если ранее они были заказаны клиентами, но не были своевременно получены».

Автор: Евгения Чернышова
Теги: карты, Mastercard
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