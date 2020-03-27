Visa попросила банки обслуживать карты с истекшим сроком из-за вируса

Visa, так же как Mastercard и «Мир», предложила банкам не останавливать работу карт с истекшим сроком годности. Окончательное решение будут принимать сами банки, но пока они оценивают инициативу и видят в ней риски

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Международная платежная система Visa предложила банкам обслуживать карты с истекшим сроком годности. Письмо с соответствующим предложением было разослано кредитным организациям, рассказали РБК два источника на платежном рынке.

Банки, выпускающие и принимающие карты, могут изменить настройки таким образом, чтобы продлить работу карт с истекшим сроком годности. Для этого необходимо направить соответствующий запрос в Visa, на активацию изменений требуется две недели с момента получения запроса, говорится в письме, с которым ознакомился РБК.

Ранее о подобной инициативе сообщила другая международная платежная система — Mastercard. Национальная платежная система «Мир» также предоставила банкам такую возможность: представитель «Мир» сказал РБК, что окончательное решение будет принимать каждый банк самостоятельною. Это делается, для того чтобы держатели карт, у которых истекает срок годности, не посещали отделения банка для их перевыпуска из-за угрозы заразиться новой коронавирусной инфекцией.

Visa — крупнейшая платежная система на российском рынке. По последним данным Федеральной антимонопольной службы, доля активных карт Visa у россиян по итогам 2018 года составила 39,5%, Mastercard — 36%, «Мир» — 24,5%.