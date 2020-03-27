Visa попросила банки обслуживать карты с истекшим сроком из-за вируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 26 мар, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 26 мар, 12:58
Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель Общество, 20:54 Во Франции на две недели продлили карантин Общество, 20:47 «Торпедо-БелАЗ» выиграло второй матч подряд в чемпионате Белоруссии Спорт, 20:44 Глава Минздрава оценил влияние солнечной погоды на распространение вируса Общество, 20:39 Едва не убил Societe Generale и задолжал €5 млрд: история Жерома Кервьеля Quote, 20:26 Росавиация назвала страны с наибольшим числом «застрявших» россиян Общество, 20:16 В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом Общество, 20:11 Глава ФАС сообщил о росте спроса на продукты на 70% в отдельных регионах Общество, 20:05 Футболист «Ювентуса» сообщил о проблемах с дыханием из-за коронавируса Спорт, 20:03 Созвонимся: семейный телефонный квест РБК и Билайн, 19:56 На поддержку народных промыслов предложили выделить 500 млн рублей Бизнес, 19:51 Visa попросила банки обслуживать карты с истекшим сроком из-за вируса Финансы, 19:47 Минпромторг предложил разрешить тратить маткапитал на покупку автомобилей Общество, 19:37 В России зарегистрировали более полутора тысяч «коронавирусных» доменов Общество, 19:36
Антикризисные меры ,  
0 

Visa попросила банки обслуживать карты с истекшим сроком из-за вируса

Visa, так же как Mastercard и «Мир», предложила банкам не останавливать работу карт с истекшим сроком годности. Окончательное решение будут принимать сами банки, но пока они оценивают инициативу и видят в ней риски
Фото: Christophe Vandercam / Global Look Press

Международная платежная система Visa предложила банкам обслуживать карты с истекшим сроком годности. Письмо с соответствующим предложением было разослано кредитным организациям, рассказали РБК два источника на платежном рынке.

Банки, выпускающие и принимающие карты, могут изменить настройки таким образом, чтобы продлить работу карт с истекшим сроком годности. Для этого необходимо направить соответствующий запрос в Visa, на активацию изменений требуется две недели с момента получения запроса, говорится в письме, с которым ознакомился РБК.

Ранее о подобной инициативе сообщила другая международная платежная система — Mastercard. Национальная платежная система «Мир» также предоставила банкам такую возможность: представитель «Мир» сказал РБК, что окончательное решение будет принимать каждый банк самостоятельною. Это делается, для того чтобы держатели карт, у которых истекает срок годности, не посещали отделения банка для их перевыпуска из-за угрозы заразиться новой коронавирусной инфекцией.

Visa — крупнейшая платежная система на российском рынке. По последним данным Федеральной антимонопольной службы, доля активных карт Visa у россиян по итогам 2018 года составила 39,5%, Mastercard — 36%, «Мир» — 24,5%.

Mastercard предложила банкам обслуживать карты с истекшим сроком действия
Финансы

В Visa отказались от комментариев.

Будут ли банки продлевать просроченные карты

ВТБ, «Открытие», МКБ и Промсвязьбанк сейчас изучают рекомендации платежных систем, сказали их представители.

В ВТБ пояснили, что срок может продлеваться на месяц и более в зависимости от ситуации. В «Открытии» сообщили, что решение будет принято по итогам оценки всех рисков, а также с учетом наличия альтернативных решений (например, сервиса по доставке карт на дом) и схемы проведения мероприятий в условиях пандемии. При этом у «Открытия» доля карт, которые придется перевыпускать в ближайшие месяцы, не сильно значима в общем объеме эмиссии.

«Рекомендации актуальны для тех кредитных организаций, которые выдают карты с небольшим сроком действия», — отмечает представитель МКБ. У этого банка самый длительный на рынке срок действия карт — шесть лет, а доля заканчивающих действия карт в ближайшем будущем крайне мала, поэтому для клиентов МКБ продление срока действия карты неактуально, говорит его представитель.

Как привычная жизнь переходит в онлайн из-за коронавируса. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Затраты на перенастройку авторизации по предварительным оценкам могут составить до €10–15 тыс., рассказал представитель Промсвязьбанка. Он предупреждает, что по работающим картам с истекшим сроком действия может возрасти риск мошеннических действий, в том числе потому что люди привыкли менее внимательно относиться к защите таких карт. Об этом же говорит представитель «Открытия» — он называет невнимательность держателей к таким картам «основным источником риска».

Настройка принятия истекших карт должна обязательно проводиться с двух сторон, подчеркивает представитель «Открытия»: «Если клиент с такой картой попробует совершить операцию у эквайера, который такие настройки не произвел, то предшествующие этому настройки эмитента могут оказаться напрасными».

Другие крупные банки не ответили на запросы РБК.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Visa, карты, коронавирус
Материалы по теме
ЦБ расширит меры поддержки из-за коронавируса еще на семь отраслей
Финансы
BlaBlaCar приостанавливает работу в России из-за коронавируса
Общество
В России зарегистрировали более полутора тысяч «коронавирусных» доменов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter