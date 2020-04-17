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ЦБ разрешил использовать карты с истекшим сроком до 1 июля

Центробанк разрешил держателям использовать банковские карты, у которых истекает срок годности, до 1 июля 2020 года. До решения регулятора банки устанавливали срок действия устаревшего «пластика» самостоятельно
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Банк России рекомендовал банкам обслуживать карты, у которых истекает срок годности, до 1 июля 2020 года. Об этом заявила во время онлайн-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ранее банки сами принимали решение о необходимости перевыпуска и сроках продления действия карт своих держателей.

Visa рекомендовала банкам обслуживать карты с истекшим сроком
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Платежные системы Visa, Mastercard и «Мир» еще в конце марта рекомендовали банкам продолжить обслуживание карт с истекшим сроком годности. Это нужно, чтобы держателям не приходилось в условиях пандемии коронавируса посещать банковские отделения для перевыпуска карт, объясняли в Mastercard. Правила платежных систем позволяют кредитным организациям провести необходимую настройку, при этом как на стороне банка, который выпускает карту, так и на стороне банка, который принимает ее к оплате.

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Фотогалерея 

Кредитные организации уже начали обслуживать карты с истекшим сроком годности, но срок их действия устанавливают самостоятельно. Так, ВТБ продлил обслуживание таких карт до 30 апреля, Альфа-банк — до 31 мая, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк и «Русский стандарт» — до нормализации эпидемиологической обстановки, Райффайзенбанк — до 30 сентября. При этом банки предупреждали, что по работающим картам с истекшим сроком действия может возрасти риск мошенничества, потому что клиенты невнимательно относятся к защите таких карт.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Банк России, карты
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