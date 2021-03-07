Bloomberg предупредил о потере ЕС €100 млрд из-за вялых темпов вакцинации

Темпы вакцинации от коронавируса в Европе беспокоят инвесторов, сообщил Bloomberg. По его подсчетам, задержка в возобновлении работы бизнеса на один-два месяца может стоить экономике ЕС от €50 млрд до €100 млрд

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«Вялые» темпы вакцинации от коронавируса в Европе вызывают беспокойство у инвесторов, поскольку могут отсрочить восстановление экономики ЕС и возобновление работы бизнеса, сообщил Bloomberg.

Пока фондовый рынок Европы демонстрирует неплохие результаты после ралли, в особенности на фоне падения акций технологических компаний в США. Однако европейские фонды уже третью неделю подряд фиксируют отток капитала, отметило агентство. Bank of America и фонд BlackRock Investment, в свою очередь, предупредили, что продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом может нарушить текущие стратегии инвесторов.

По мнению главного стратега фонда Principal Global Investors Симы Шах, вакцинацию в Европе тормозят бюрократия и противоречивые заявления властей. Ей также мешают политическая борьба, перебои с поставками и сопротивление в обществе, отметил Bloomberg.

В Евросоюзе в среднем сделали 8,96 прививки на 100 жителей, следует из данных трекера агентства. Для сравнения: в США показатель составляет 26,48, в Великобритании — 34,26 дозы, в России — 5,11. Лидером по вакцинации, по данным агентства, является Израиль с 95,35 дозы на 100 человек.