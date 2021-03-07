Bloomberg предупредил о потере ЕС €100 млрд из-за вялых темпов вакцинации
«Вялые» темпы вакцинации от коронавируса в Европе вызывают беспокойство у инвесторов, поскольку могут отсрочить восстановление экономики ЕС и возобновление работы бизнеса, сообщил Bloomberg.
Пока фондовый рынок Европы демонстрирует неплохие результаты после ралли, в особенности на фоне падения акций технологических компаний в США. Однако европейские фонды уже третью неделю подряд фиксируют отток капитала, отметило агентство. Bank of America и фонд BlackRock Investment, в свою очередь, предупредили, что продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом может нарушить текущие стратегии инвесторов.
В Евросоюзе в среднем сделали 8,96 прививки на 100 жителей, следует из данных трекера агентства. Для сравнения: в США показатель составляет 26,48, в Великобритании — 34,26 дозы, в России — 5,11. Лидером по вакцинации, по данным агентства, является Израиль с 95,35 дозы на 100 человек.