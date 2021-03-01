ВОЗ назвала долю населения Земли с антителами к COVID-19

В настоящее время менее 10% населения Земли имеют антитела к коронавирусу COVID-19. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Отвечая на вопрос о том, удалось ли достичь коллективного иммунитета в крупных городах, в которых коронавирусом переболела значительная часть жителей, специалист обратила внимание на проведенные в мире почти 500 исследований. Их результаты, по ее словам, показали, что менее 10% мирового населения сейчас имеют антитела к COVID-19.

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