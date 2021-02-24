Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 00:04
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 21 фев, 00:01
США и Канада договорились о координации подходов для конкуренции с Китаем Политика, 03:46 Минюст предложил запретить НКО проводить крупные сделки без одобрения Политика, 03:45 США попросили все стороны в Грузии воздержаться от насилия Политика, 03:10 В торговых центрах Санкт-Петербурга начали прививать от коронавируса Общество, 03:02 СМИ узнали о проблемах AstraZeneca с поставками вакцин в ЕС Общество, 03:00 Госдолг России вырос на 39,9% в 2020 году Экономика, 02:31 Пашинян усомнился в эффективности российских «Искандеров» Политика, 02:19 На протестах в Киеве пострадали 27 силовиков Политика, 01:53 В Белом доме ответили на вопрос о подготовке санкций против России Политика, 01:27 В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса Общество, 01:14 На Украине продлили карантин из-за COVID-19 Общество, 01:01 Попавшие под санкции украинские телеканалы создали новый медиахолдинг Технологии и медиа, 00:46 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 00:20 Во время акции протеста в Киеве задержали 17 человек Политика, 00:15
Пандемия коронавируса ,  
0 

СМИ узнали о проблемах AstraZeneca с поставками вакцин в ЕС

По данным Reuters, во втором квартале компания сможет поставить в европейские страны вдвое меньше вакцин, чем предусматривал контракт. Ранее в компании сообщали об отставании от графика производства на два месяца
Фото: Remo Casilli / Reuters
Фото: Remo Casilli / Reuters

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca планирует поставить менее половины вакцин против коронавируса в Европейский союз, чем планировалось по контракту во втором квартале, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

Согласно контракту AstraZeneca с ЕС, компания обязалась доставить в страны сообщества во втором квартале 180 млн доз, указывает агентство. При этом во время внутренних встреч компания сообщила, что «поставит менее 90 миллионов доз во втором квартале», сообщил Reuters официальный представитель ЕС, который участвует в переговорах с производителем.

В AstraZeneca в ответ на эту информацию заявили, что усердно работают над повышением производительности цепочки поставок в европейские страны. «Мы надеемся, что сможем приблизить наши поставки к указанным показателям в соглашениях о предварительных закупках», — сказал агентству представитель компании, отказавшись комментировать конкретные цифры.

Представитель Европейской комиссии заявил, что не может комментировать обсуждения, поскольку они носили конфиденциальный характер. Он указал, что у ЕС должно быть достаточно прививок для достижения целей вакцинации, если ожидаемые и согласованные поставки от других поставщиков будут выполнены, независимо от ситуации с AstraZeneca.

ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от AstraZeneca
Общество
Фото:Alessandra Tarantino / AP

22 января еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что AstraZeneca не сможет в срок выполнить свои обязательства перед ЕС в первом квартале 2021 года и вдвое сократит поставки вакцины.

Глава AstraZeneca Паскаль Сорио заявил, что компания отстала от графика производства вакцины на два месяца. «Первый этап производства вакцины осуществляется на двух заводах в Бельгии и Нидерландах. С производством основного компонента препарата возникли сложности <...> Мы отстаем от графика на два месяца, но сейчас уже работаем над решением этой проблемы», — рассказал Сорио.

Читайте на РБК Pro
Давайте голосом: почему Clubhouse стал популярным и надолго ли его хватит Как выросли зарплаты айтишников за год Чем «культ личности» опасен для Илона Маска и Джека Ма Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать

На вопрос журналистов, почему аналогичного сбоя не произошло при поставках препарата в Великобританию, глава AstraZeneca сообщил, что контракт с Лондоном был заключен на три месяца раньше, что позволило устранить неисправности.

Автор
Анастасия Батманова
Европейский союз вакцина пандемия
Материалы по теме
Украина зарегистрировала вакцину AstraZeneca от COVID
Общество
Россия передала Белоруссии технологию производства вакцины от COVID-19
Политика
Ученые оценили способность вакцины Pfizer мешать передаче COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter