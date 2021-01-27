AstraZeneca отстала от графика производства вакцины на два месяца

Из-за этого сорвались поставки препарата в Европу. Глава компании заявил, что сейчас AstraZeneca работает над решением технических проблем и пообещал отгрузить 17 млн доз к концу февраля

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Глава англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca Паскаль Сорио назвал причины срыва поставок вакцины от коронавирусной инфекции в Европу. По его словам, это связано, в том числе, с отставанием от графика производства на два месяца, передает La Repubblica.

«Первый этап производства вакцины осуществляется на двух заводах в Бельгии и Нидерландах. С производством основного компонента препарата возникли сложности <...> Мы отстаем от графика на два месяца, но сейчас уже работаем над решением этой проблемы», — рассказал Сорио.

Он пояснил, что на бельгийском заводе, к примеру, проблема связана с фильтрацией вакцины перед ее разливом в ампулы.

На вопрос журналистов, почему аналогичного технического сбоя не произошло при поставках препарата в Великобританию, глава AstraZeneca сообщил, что контракт с Лондоном был заключен на три месяца раньше, что позволило устранить неисправности.