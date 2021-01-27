Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 75,64 (+0,78) Инвестиции, 26 янв, 14:00
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 91,67 (+0,52) Инвестиции, 26 янв, 14:00
Швейцария отказала миллиардеру Рыболовлеву по жалобе на $1 млрд Общество, 03:36 Подозреваемый в нападении на силовика во Владивостоке пришел с повинной Общество, 03:30 AstraZeneca отстала от графика производства вакцины на два месяца Общество, 02:50 Экс-советник Трампа по экономике станет ведущим на канале Fox Business Технологии и медиа, 02:44 Ужасный Zoom и рабочий стол вместо обеденного: как вернуться в офис РБК и СберМаркет, 02:32 Гидрометцентр сообщил о понижении температуры в европейской части России Общество, 02:12 «Манчестер Сити» возглавил турнирную таблицу АПЛ Спорт, 02:11 Во время беспорядков в Амстердаме произошли взрывы Общество, 02:06 В Великобритании заявили о поддержке продления ДСНВ Политика, 01:45 «Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии после победы в «миланском дерби» Спорт, 01:37 Сенат отклонил попытку признать импичмент Трампа неконституционным Политика, 01:17 Мода, онлайн и поколение Z: что ждет индустрию в будущем РБК Cтиль и Mercedes-Benz, 01:15 «Фонтанка» узнала обсуждаемые варианты смягчения ограничений в Петербурге Общество, 00:58 Эксперты назвали процент прибавивших в весе за время пандемии COVID-19 Общество, 00:36
Пандемия коронавируса ,  
0 

AstraZeneca отстала от графика производства вакцины на два месяца

Из-за этого сорвались поставки препарата в Европу. Глава компании заявил, что сейчас AstraZeneca работает над решением технических проблем и пообещал отгрузить 17 млн доз к концу февраля
Фото: Joe Giddens / Getty Images
Фото: Joe Giddens / Getty Images

Глава англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca Паскаль Сорио назвал причины срыва поставок вакцины от коронавирусной инфекции в Европу. По его словам, это связано, в том числе, с отставанием от графика производства на два месяца, передает La Repubblica.

«Первый этап производства вакцины осуществляется на двух заводах в Бельгии и Нидерландах. С производством основного компонента препарата возникли сложности <...> Мы отстаем от графика на два месяца, но сейчас уже работаем над решением этой проблемы», — рассказал Сорио.

Он пояснил, что на бельгийском заводе, к примеру, проблема связана с фильтрацией вакцины перед ее разливом в ампулы.

Италия подаст в суд из-за задержек поставок вакцин Pfizer и AstraZeneca
Политика
Фото:Benoit Tessier / Reuters

На вопрос журналистов, почему аналогичного технического сбоя не произошло при поставках препарата в Великобританию, глава AstraZeneca сообщил, что контракт с Лондоном был заключен на три месяца раньше, что позволило устранить неисправности.

«В период с февраля по март мы возобновим производство на максимальной мощности также для ЕС», — добавил Сорио. Он отметил, что после одобрения их вакцины EMA (европейский регулятор) фармкомпания сразу же направит в ЕС 3 млн доз препарата, поставки вакцины ожидаются также в течение следующих трех недель. До конца февраля AstraZeneca намерена отправить в Европу 17 млн доз.

Сорио напомнил, что в Евросоюз направляется 17% от общих объемов производства фармакологического гиганта, при этом у компании есть обязательства поставить вакцину некоммерческим организациям.

Читайте на РБК Pro
Каких топ-менеджеров будут нанимать в 2021 году Джентльмены и дачи: как трое россиян делают «Airbnb для загородных домов» Почему стратегию владельца сети Zara будут копировать все О чем не стоит договариваться с сотрудником ни при каких обстоятельствах

AstraZeneca сообщила о двукратном урезании поставок вакцины в Европу
Общество
Фото:Gareth Fuller / AP

22 января еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что AstraZeneca не сможет в срок выполнить свои обязательства перед ЕС в первом квартале 2021 года и вдвое сократит поставки вакцины.

По данным Reuters, компания поставит в ЕС около 40% обещанных доз — 31 млн вместо 80 млн. Источник агентства сообщал, что фармгигант не смог гарантировать исполнение обязательств по вакцине и во втором квартале, а также не представил четкий график поставок на первое полугодие.

По словам Кириакидес, члены ЕС выразили недовольство срывом. Позже министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо заявил, что страна обратится в суд из-за урезания объемов поставок вакцины.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Европа вакцина поставки
Материалы по теме
AstraZeneca опровергла данные о неэффективности вакцины для пожилых
Общество
Италия подаст в суд из-за задержек поставок вакцин Pfizer и AstraZeneca
Политика
AstraZeneca сообщила о двукратном урезании поставок вакцины в Европу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter