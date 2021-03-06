Власти Франции допустили блокировку поставок вакцин от COVID-19

Накануне стало известно, что Италия заблокировала поставки 250 тыс. доз. вакцины AstraZeneca в Австралию.«Мы могли бы сделать то же самое», — сказал французский министр Оливье Веран

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран (Фото: POOL New / Reuters)

Франция может последовать примеру Италии в блокировке поставок вакцин от коронавирусной инфекции за пределы Европейского союза, заявил министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран в интервью телеканалу BFM.

Накануне стало известно, что итальянские власти заблокировали экспорт в Австралию партии вакцины от коронавируса в 250 тыс. доз, произведенных на заводе компании AstraZeneca в Италии. Рим уведомил Евросоюз о своем решении в рамках механизма контроля за экспортом препаратов, Еврокомиссия его поддержала.



«Конечно, я понимаю, что сделала Италия. Мы могли бы сделать то же самое», — сказал Веран. Он отметил, что французские власти обсуждают вопрос поставок вакцин как с итальянскими властями, так и со всеми европейскими партнерами, чтобы выработать единый подход к этому вопросу. «С первого дня Франция верила в общий европейский подход», — указал он.

Италия стала первой страной, которая заблокировала экспорт вакцин за пределы ЕС, отмечал Bloomberg. При этом с 30 января по 1 марта Брюссель одобрил 174 запроса на поставки препарата, в том числе в Аргентину, Канаду, Чили, Китай, ЮАР, США и другие страны, заявил CNN официальный представитель Евросоюза.

Механизм, который позволяет Брюсселю блокировать экспорт вакцины в том случае, если производители препаратов не исполнили обязательства по заказам внутри блока, Еврокомиссия ввела в конце января. На прошлой неделе премьер-министр Италии Марио Драги призвал ужесточить подход к компаниям, которые не выполняют свои обязательства по поставкам в европейские страны.