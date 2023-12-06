Греф назвал искусственный интеллект новым приоритетом стратегии «Сбера»

Приоритетом новой стратегии группы Сбербанка будет развитие искусственного интеллекта, рассказал Герман Греф. Это позволит банку перевести в онлайн большинство своих решений

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Сбербанк в 2024–2026 годах намерен перейти на человекоцентричную бизнес-модель и развивать искусственный интеллект (ИИ) «нового поколения», сообщил глава группы Герман Греф на презентации новой стратегии «Сбера». Ранее приоритетом стратегии 2021–2023 годы было развитие экосистемы, при этом банк продолжит ее развивать.

«Наша задача — привести к тому, чтобы мы могли принимать подавляющее большинство наших решений в автоматическом режиме на основе ИИ, оставив для ручных операций самые сложные, может быть, самые тяжелоконструируемые продукты и удовлетворение самых непростых нужд человека», — сказал топ-менеджер.

По словам Грефа, с помощью ИИ «Сбер» переведет «большинство решений в онлайн», создаст умного AI-помощника для клиентов, а также «демократизирует технологии».

«Не нужно будет никаких специальных знаний для того, чтобы использовать эти сложные системы, поможем ликвидировать так называемый цифровой разрыв на всей территории страны. Эти услуги будут доступны всем и каждому. Каждому человеку будет предоставлена возможность использовать преимущества ИИ, и наше внимание будет сосредоточено на создании безопасного, подконтрольного и доверенного ИИ», — подчеркнул глава «Сбера».

Наряду с развитием ИИ Сбербанк намерен обеспечивать «необходимый объем прибыли для акционеров и общества», отметил Греф. Он упомянул, что целевым ориентиром для «Сбера» станет рентабельность капитала (ROE) выше 22% и дивиденды на уровне 50% чистой прибыли по МСФО. При этом банк поднял пороговый ориентир по нормативу достаточности капитала (Н20.0), от которого зависит возможность выплаты вознаграждения акционерам — с текущих 12,5 до 13,3%.

Построить человекоцентричную бизнес-модель невозможно без экосистемы, подчеркнул на той же презентации зампред Сбербанка Кирилл Царев. По его словам, «Сбер» продолжит развивать свои нефинансовые сервисы и подключать к ним новые компании, чтобы те «смогли дотянуться» до своих клиентов с помощью «Сбера».

Какие цели ставил «Сбер» в стратегии-2023

Сбербанк не таргетирует чистую прибыль группы, но дает ориентиры инвесторам по рентабельности капитала (ROE). В 2021–2023 годах средний показатель, согласно стратегии группы, должен был превышать 17%. (.pdf) В 2021-м он составил 24,2%, в 2022-м на фоне кризиса и санкций рухнул до 5,2%, а за девять месяцев 2023 года вернулся к 26,2%, следует из отечности «Сбера по МСФО.

Еще один параметр стратегии — достаточность собственных средств банка выше 12,5%. Все три года норматив держался выше этого уровня. Дивидендная политика «Сбера» напрямую зависит от выполнения цели по достаточности капитала: если он соблюдается, уровень выплат акционерам составляет 50% от чистой прибыли группы по МСФО.

В 2022 году Сбербанк не платил дивиденды за предыдущий отчетный период. Такое решение было принято по рекомендациям правительства и Банка России. С учетом чистой прибыли «Сбера» речь могла бы идти о выплате 623 млрд руб. В 2023 году банк вернулся к распределению дивидендов: несмотря на низкий финансовый результат отчетного 2022 года, они составили рекордные 565 млрд руб. Объем выплат акционерам за 2023 год еще не определен, однако, исходя из параметров государственного бюджета, показатель может достичь 750 млрд руб.

Сбербанк в стратегию до 2023 года также закладывал существенный рост своей экосистемы: доля нефинансовых сервисов в операционных доходах группы должна была подняться с менее 1 до 5%. В 2020 году выручка от нефинансового бизнеса «Сбера» составила 71,4 млрд руб., а доля в совокупных операционных доходах — 1,1%. После начала кризиса Сбербанк перестал раскрывать бизнес-показатели и структуру экосистемы.

Как кризис и санкции повлияли на стратегию «Сбера»

После начала российской операции на Украине Сбербанк попал сначала под секторальные, а потом под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании. «Сберу» пришлось перенастраивать свою стратегию с учетом внешней ситуации, продавать некоторые активы, говорил в июне 2022 года в интервью телеканалу «Россия 24» глава кредитной организации Герман Греф.

В марте прошлого года Сбербанк объявил об «уходе с европейского рынка», на котором он работал через Sberbank Europe AG («Сбербанк Европа»). Через эту структуру банк присутствовал в восьми европейских странах: Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии, Словении, Чехии и Германии. После ввода санкций некоторые европейские «дочки» «Сбера» по решению местных регуляторов лишились права продолжать работу. Структура Сбербанка в Великобритании Sberbank CIB UK находится в процедуре ликвидации. В июне 2023 года «Сбер» продал австрийскую «дочку», и эта сделка позитивно повлияла на финансовый результат группы.

Помимо международного бизнеса, Сбербанк после попадания под санкции был вынужден перестраивать свою экосистему — изменить концепцию ее развития, в том числе сократить количество направлений деятельности, говорил Греф.

В августе 2022 года стало известно о сделке по разделу и обмену активами между Сбербанком и холдингом VK. «Сбер», в частности, вышел из капитала сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club, но оставил за собой остальные активы совместного предприятия «О2О Холдинг» — в частности, каршеринг «Ситидрайв», сервисы доставки еды «Самокат» и «Кухня на районе», сервисы для ресторанного бизнеса Foodplex. Структуру активов экосистемы Сбербанк теперь не раскрывает.