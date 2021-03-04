Сбербанк впервые раскрыл доходы от своего небанковского бизнеса

Нефинансовый бизнес, в который входят сервисы экосистемы, в отчетности поделен на несколько категорий: E-commerce: сервисы электронной коммерции и логистические сервисы, основные из которых «Сберлогистика», «СберМаркет» и «Самокат».

Развлечения: медиасервисы, среди которых онлайн-кинотеатр Okko и другие медиаактивы Rambler, а также «СберЗвук» и «Союзмультфильм».

FoodTech & Mobility: сервисы доставки готовой еды, такси и каршеринг, в частности Delivery Club, «Кухня на районе», «Ситимобил» и You Drive.

Health: цифровые сервисы в здравоохранении («СберЗдоровье»).

B2B-сервисы: нефинансовые сервисы для юридических лиц, в том числе облачные решения SberCloud, компания по кибербезопасности BI.ZONE и т.д. В эти категории не вошли сервисы мобильного оператора сотовой связи «Сбербанк Телеком», сайт поиска работы «Работа для вас», сервис подбора и сопровождения сделок с недвижимостью «ДомКлик» и ряд иных услуг.

Для сравнения: выручка всего Сбербанка в 2020 году составила 3,37 трлн руб. (+2,2 к 2019 году): таким образом, на нефинансовый бизнес пока приходится чуть больше 2%. Доля в операционном доходе составляет 1,1%.

Прибыль этого сегмента до налогообложения достигла 8,6 млрд руб. против убытка в 1,5 млрд руб. годом ранее. Это 0,9% от результатов всего «Сбера».

Сколько не хватило до триллиона

В целом по итогам года чистая прибыль Сбербанка составила 760,3 млрд руб. По сравнению с 2019 годом она уменьшилась на 10% (тогда показатель был на уровне 845 млрд руб. с учетом эффекта от продажи турецкого Denizbank).

Сбербанк еще в старой стратегии ставил себе цель по чистой прибыли в 1 трлн руб. в 2020 году, но в прошлом году, на фоне кризиса и пандемии, глава Сбербанка Герман Греф признавал, что целевой ориентир может быть не достигнут. «Как нам представляется, к середине или к концу 2022 года экономика вернется по своим масштабам к параметрам 2019 года. Наверное, после этого можно будет говорить о восстановлении наших планов по прибыли», — отмечал он в ноябре в интервью Bloomberg TV.

Как кризис повлиял на основные бизнес-показатели

По итогам 2020 года совокупный кредитный портфель Сбербанка превысил 25 трлн руб. Заметнее всего увеличился портфель кредитов населению — на 18%, до 9,3 трлн руб. Портфель ссуд юридическим лицам за тот же период прибавил 9,3% без учета валютной переоценки и достиг на 31 декабря 15,7 трлн руб. Для сравнения: в 2019 году объем ссуд на балансе «Сбера» вырос на 3,2%, до 21,7 трлн руб., при этом в корпоративном сегменте наблюдался спад (-3,2%).

На фоне снижения ставок по вкладам объем средств населения на депозитах и счетах в Сбербанке увеличился на 17%, до 16,6 трлн руб. В 2019 году прирост розничных депозитов был на уровне 5,3%. Привлечение от корпоративных клиентов в прошлом году выросло почти на четверть (+24%), до 9,1 трлн руб.

Чистые процентные доходы банка увеличились на 13,6%, или 1,6 трлн руб. Чистые комиссионные доходы показали рост на 11%, или 552,6 млрд руб. Операционные расходы кредитной организации выросли незначительно, на 4,9%. Основной вклад в сокращение финансового результата внесло формирование дополнительных резервов. Так, в 2020 году Сбербанк в 3,3 раза нарастил резервы на покрытие возможных потерь по ссудам (+493,8 млрд руб.) и в 4,4 раза — на покрытие возможных потерь по долговым финансовым активам (+412 млрд руб.).

Достаточность капитала первого уровня на конце 2019 года оценивалась в 13,83% Это означает, что цель для выплаты дивидендов на уровне 50% чистой прибыли по МСФО достигнута. Планы по сохранению дивидендов на этом уровне сохраняются, говорил в феврале Греф.

Таким образом, выплаты акционерам банкам могут составить 380,15 млрд руб. Это более чем на 10% меньше вознаграждения акционеров по итогам 2019 года — тогда на дивиденды «Сбер» направил рекордные для российского рынка 422,4 млрд руб.

Какие результаты показала экосистема «Сбера»

Стратегия Сбербанка на 2017-2020 год предполагала развитие экосистемы и небанковских продуктов. За три года в ее периметр вошли компании по доставке еды (Delivery Club, «Самокат», «СберМаркет» и другие), сервис «СберЗдоровье», онлайн-кинотеатр Okko, приложение для заказа такси «Ситимобил», сайт для поиска работы Rabota.ru и другие активы. В отчетности за 2020 год Сбербанк впервые раскрыл финансовые результаты нефинансовых сервисов. Это сделано по просьбе акционеров, в том числе по просьбе нового владельца контрольного пакета Сбербанка, пояснял в интервью Reuters Герман Греф. В 2020 году ЦБ передал свои акции банка правительству.

Операционные доходы в нефинансовом сегменте увеличились более чем в три раза, до 36,2 млрд руб., как и расходы на административную деятельность и персонал (+238,5%, до 27,2 млрд руб.). Активы своего нефинансового сегмента бизнеса Сбербанк оценил в 136,6 млрд руб., за отчетный период они выросли почти в 3,5 раза. Для сравнения, всего у Сбербанка активов на 36 трлн руб., основную часть из них составляют кредиты.

За три года «Сбер» потратил на развитие экосистемы $1 млрд, что составляет 3% чистой прибыли. В конце 2020 года на презентации новой стратегии банка до 2023 года Греф говорил, что Сбербанк намерен ежегодно наращивать выручку основных нефинансовых сервисов своей экосистемы более чем на 100%. К 2023 году их доля в чистом операционном доходе должна вырасти до 5%, а к 2030-му — до 20–30%, уточнил глава «Сбера». При этом через три года большинство нефинансовых сервисов должны выйти на безубыточность. К концу 2021 года нефинансовые активы «Сбера» могут стоить 594 млрд руб., при оптимистичном сценарии — 1,1 трлн руб., оценивали аналитики инвестбанка UBS.