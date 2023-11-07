Германа Грефа переизбрали главой Сбербанка

Греф возглавляет Сбербанк с 2007 года. До этого он работал в мэрии Санкт-Петербурга вместе с Путиным и Кудриным, был министром экономического развития. Набсовет банка переизбрал его председателем правления на четырехлетний срок

Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Наблюдательный совет Сбербанка переизбрал Германа Грефа главой банка на новый, четырехлетний срок. Об этом Греф сообщил журналистам, передает корреспондент РБК.

Выступая на пресс-конференции по итогам заседания набсовета, Греф рассказал об утверждении новой стратегии банка на три года и основных положений дивидендной политики. Инвесторам она будет представлена 6 декабря, добавил он.

Помимо этого, глава Сбербанка сообщил, что фундаментальный курс сейчас составляет 85-90 руб. за доллар, и что есть тенденция к небольшому укреплению российской валюты. «В целом мы прогнозируем до конца года стабильную ситуацию <...> тенденция, скорее, к небольшому укреплению, чем к ослаблению», — отметил он.

Греф родился в селе Панфилово (Павлодарская область, Казахская ССР) в семье этнических немцев, депортированных в Казахстан с Украины в 1941 году после начала Великой Отечественной войны. В 1990 году окончил юридический факультет Омского государственного университета. Кандидат экономических наук. В 1991–1998 годах работал в мэрии Санкт-Петербурга (до 1996 года — вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Кудриным).

Входил в советы компаний «Морской порт Санкт-Петербург», «Петербург — 5-й канал», «Ленэнерго» и других в качестве представителя городских властей. С января 1998 года входил в состав коллегии Министерства государственного имущества России. В 1998–2000 годах — первый замминистра государственного имущества.

В 2000–2007 годах Греф был министром экономического развития и торговли России в правительстве премьера Михаила Касьянова, занимался, в частности, вопросами вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). В марте 2004 года после отставки правительства Касьянова вошел в той же должности в состав кабинета премьера Михаила Фрадкова.

Греф перестал работать в правительстве в 2007 году, после того как глава кабинета министров Михаил Фрадков попросил президента об отставке. С ноября 2007 года Греф возглавляет Сбербанк. За годы его работы банк полностью реорганизовал систему выдачи кредитов, перешел на единую технологическую платформу, практически полностью перестроил розничный бизнес и перевел значительную часть операций физических лиц в безналичную форму.