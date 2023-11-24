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Технологии и медиа ,  
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Путин фразой «копаешь сам себе» пошутил про увольнение Грефа

Герман Греф и Владимир Путин (слева направо)
Герман Греф и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин во время посещения конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») пошутил про увольнение главы Сбербанка Германа Грефа из-за развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), передает «РИА Новости». «Сбер» — организатор выставки.

Президент осмотрел стенд, посвященной модели работы нейросетей с текстом, и исследователь Сбербанка Виктория Дочкина рассказала ему, что еще недавно автоматизация работы высшего менеджмента с помощью решений на базе ИИ была невозможно, но сейчас специалисты уже ведут работу в этом направлении.

«Ваша работа не приведет к увольнению...?», — спросил Путин, показывая на Грефа. «Копаешь сам себе», — добавил глава государства.

Греф рассказал о вызове разработчиков «Сбера» в прокуратуру из-за ИИ
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

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Персоны
искуственный интеллект Герман Греф Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка

8 февраля 1964 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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