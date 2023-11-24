Путин фразой «копаешь сам себе» пошутил про увольнение Грефа
Президент Владимир Путин во время посещения конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») пошутил про увольнение главы Сбербанка Германа Грефа из-за развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), передает «РИА Новости». «Сбер» — организатор выставки.
Президент осмотрел стенд, посвященной модели работы нейросетей с текстом, и исследователь Сбербанка Виктория Дочкина рассказала ему, что еще недавно автоматизация работы высшего менеджмента с помощью решений на базе ИИ была невозможно, но сейчас специалисты уже ведут работу в этом направлении.
«Ваша работа не приведет к увольнению...?», — спросил Путин, показывая на Грефа. «Копаешь сам себе», — добавил глава государства.
Материал дополняется
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами