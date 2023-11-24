Путин фразой «копаешь сам себе» пошутил про увольнение Грефа

Герман Греф и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин во время посещения конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») пошутил про увольнение главы Сбербанка Германа Грефа из-за развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), передает «РИА Новости». «Сбер» — организатор выставки.

Президент осмотрел стенд, посвященной модели работы нейросетей с текстом, и исследователь Сбербанка Виктория Дочкина рассказала ему, что еще недавно автоматизация работы высшего менеджмента с помощью решений на базе ИИ была невозможно, но сейчас специалисты уже ведут работу в этом направлении.

«Ваша работа не приведет к увольнению...?», — спросил Путин, показывая на Грефа. «Копаешь сам себе», — добавил глава государства.

Материал дополняется