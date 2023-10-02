Власти заложили в бюджет прогноз рекордных дивидендов от «Сбера»

В бюджет на 2024 год заложен прогноз поступлений дивидендов от Сбербанка в размере ₽375 млрд, следует из документов Минфина. С учетом госпакета «Сбера» такие выплаты государство может получить при общих дивидендах на ₽750 млрд

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Минфин ожидает обновления Сбербанком рекорда по дивидендам за 2023 год, следует из пояснительной записки к проекту бюджета и приложения к ней, которые изучил РБК.

Согласно расчетам Минфина, в 2024 году доходы государства по дивидендам от акций, находящихся в госсобственности, составят 652,3 млрд руб. Это сумма поступлений с учетом Сбербанка. При этом поступления от дивидендов в пользу Росимущества и ряда других ведомств в следующем году оцениваются в 277,25 млрд руб. Разница между двумя показателями — 375 млрд руб. — соответствует доходам государства от владения акциями «Сбера», поскольку дивиденды госбанка поступают в Фонд национального благосостояния, который стал владельцем его контрольного пакета в первой половине 2020 года.

Доля государства в Сбербанке составляет 50% плюс одна акция. Таким образом, совокупные дивиденды по обыкновенным акциям крупнейшего игрока в секторе за 2023 год могут составить 750 млрд руб. С учетом стандартного уровня отчислений дивидендов для госкомпаний (50% от чистой прибыли по МСФО) прогноз Минфина по дивидендным выплатам «Сбера» может соответствовать чистой прибыли банка за 2023 год на уровне 1,5 трлн руб. Расчеты РБК подтвердили аналитики БКС, «Ренессанс Капитала» и инвестбанка «Синара».

В Минфине отказались от комментариев. Представитель Сбербанка в ответ на вопросы РБК сообщил, что прогноз по рентабельности капитала (ROE) на этот год составляет 22% и выше. Ранее в «Сбере» не раз заявляли, что не таргетируют уровень чистой прибыли.

Первые поступления в ФНБ от дивидендов Сбербанка пришлись на 2020 год, когда банк по итогам 2019 года заплатил государству 211 млрд руб., такая же сумма была заплачена по итогам 2020 года. После начала военных действий на Украине и ввода западных санкций в 2022 году Сбербанк дивиденды (по итогам 2021 года) не платил. А по итогам 2022-го в ФНБ были заплачены рекордные 282,5 млрд руб. (при общем объеме дивидендов 565 млрд руб.), на их выплату пошла прибыль не только прошедшего года, но и предыдущих периодов. В 2022 году прибыль «Сбера» по МСФО упала до 270,5 млрд руб.

Минфин традиционно планирует выплаты дивидендов в размере 50% от прибыли госкомпаний по МСФО. Но эти планы не всегда реализуются в точности. В 2022 году у госбанков на фоне кризиса был пропуск в выплате дивидендов, хотя в бюджет изначально они закладывались. В прошлогоднем трехлетнем бюджете правительство в 2023 году планировало получить от Сбербанка дивиденды в размере 100 млрд руб. (фактически было получено 282,5 млрд), а в 2024 году — 212,5 млрд руб. Теперь эта планка поднята до 375 млрд руб., следует из текущего проекта бюджета.

Что об ожиданиях Минфина думают аналитики

За первую половину 2023 года «Сбер» заработал 737,5 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, следует из его отчетности. На индивидуальной основе банк по РСБУ показал за январь—август финансовый результат на уровне, близком к 1 трлн руб.

Такая динамика означает, что по итогам года «Сбер» может обновить рекорд по чистой прибыли, говорят опрошенные РБК аналитики. БКС прогнозирует финансовый результат на уровне 1,52 трлн руб., следует из обновленной стратегии брокера.

Оценки Минфина выглядят реалистично, считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Елена Царева. «В принципе, оценка по чистой прибыли выглядит близко к нашей — у нас сейчас ориентир 1,45 трлн руб., что подразумевает выплаты в районе 32–33 руб. на обыкновенную акцию и дивиденды в пользу государства на уровне чуть больше 360 млрд руб.», — отмечает главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец.

«За восемь месяцев Сбербанк на соло-основе показал чистую прибыль почти в 1 трлн руб. Мы исходим из того, что прибыль четвертого квартала 2023 года окажется чуть ниже, чем прибыль третьего, что и выведет на величину около 1,5 трлн руб. по итогам года, может, чуть меньше», — указывает она.

Аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова дает ориентир по чистой прибыли «Сбера» на 2023 год на уровне 1,49 трлн руб.

«Прибыль оставшейся части года, скорее всего, получит поддержку со стороны широкой процентной маржи: в структуре пассивов Сбербанка высока доля бесплатных или почти бесплатных счетов, у банка большая доля зарплатного рынка, и в условиях высоких процентных ставок спреды расширяются. Кроме того, значимую долю на стороне активов занимают инструменты с плавающей ставкой. С учетом увеличившихся активов (кредитный портфель вырос на 18% с начала года) широкая маржа — это значительная поддержка доходам», — объясняет она.

В 2023 году Банк России провел уже три раунда ужесточения денежно-кредитной политики и повысил ставку до текущих 13%. В этих условиях стоит ожидать замедления кредитования, эта тенденция окажет влияние и на чистую прибыль Сбербанка, считает Царева. «Кроме того, макроэкономическая ситуация может отразиться на качестве активов», — добавляет она.

Еще один возможный фактор давления на прибыль — валютная переоценка, считает Донец: «Валютная позиция «Сбера» настроена таким образом, что в плюс идет ослабление рубля, но в четвертом квартале мы не исключаем некоторого укрепления рубля, и для прибыли «Сбера» это небольшой минус. Других сколько-нибудь значимых разовых эффектов на прибыль банка в четвертом квартале мы не ожидаем».

Даже если чистая прибыль Сбербанка не достигнет 1,5 трлн руб., запланированный бюджетом уровень дивидендных выплат вполне достижим, указывают аналитики. «В принципе, были случаи, когда Сбербанк выплачивал дивиденды выше уровня 50% чистой прибыли по МСФО, например за 2022 год. Дивидендная политика «Сбера» допускает выплаты дивидендов выше этой отметки, если достаточность собственных средств банка при этом остается выше 12,5%. Если это условие будет соблюдаться, то препятствий нет», — напоминает Царева.