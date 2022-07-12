ЦБ сообщил о кратном росте спроса россиян на юани

Россияне в июне увеличили спрос на юань более чем в 16 раз

В начале лета объем торговых операций граждан с китайской валютой подскочил более чем в 16 раз. Банк России объяснил это «трансформацией сбережений в пользу валют дружественных стран»

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В июне 2022 года объем совершенных физлицами операций с юанем на валютном рынке вырос в 16,4 раза — до 5,4 млрд юаней против майского уровня 0,33 млрд юаней, сообщил Банк России в «Обзоре рисков финансового рынка» (.pdf). Речь идет о торгах в паре доллар/юань. На граждан пришлось 13,9% всего объема сделок по продаже китайской валюты и 5,5% по покупке, хотя в предыдущие месяцы доля участия физлиц была «практически нулевой», уточнил ЦБ.

Спрос на юани предъявляют граждане, «трансформирующие структуру своих сбережений в пользу иностранных валют дружественных стран», указывает ЦБ. В обзоре не приводятся данные, какой объем иностранной валюты россияне приобрели в июне, но в целом во втором квартале население купило валюту на бирже на 0,4 трлн руб. — это больше, чем за аналогичные периоды предыдущих трех лет.

В целом на валютном рынке доля торгов юанем продолжает расти: в июне она достигла 11% оборота биржевого рынка против 6% в апреле и менее чем 1% в марте. На внебиржевом валютном рынке доля операций с китайской валютой в июне достигла 8%, увеличившись вдвое по сравнению с апрельским уровнем.

Как отмечает ЦБ, рост предложения юаня обеспечивают экспортеры, которые нарастили его долю в своей валютной выручке. 28 февраля Минфин ввел для российских компаний обязательное требование о продаже 80% валюты, полученной от экспортных операций. Мера должна была поддержать рубль на фоне западных санкций. Впоследствии на фоне стабилизации курса национальной валюты Минфин снижал порог продаж до 50%, а ЦБ смягчал требования по срокам проведения таких сделок. 10 июня требование к экспортерам было отменено.

С конца мая крупные российские банки начали ухудшать для клиентов-физлиц условия хранения валюты (в основном, долларов и евро) на счетах и депозитах — в частности, вводить комиссии за обслуживание, приостанавливать прием новых вкладов и повышать плату за валютные переводы. Условия проведения операций с валютой меняют и некоторые крупные брокеры. Например, «Тинькофф Инвестиции» с 4 июля ввел плату за хранение сумм, превышающих 10 тыс. условных единиц, на счетах в долларах, евро или британских фунтах — 0,033% в день, или 1% в месяц. Она затрагивает только остатки на счете, а не вложения в ценные бумаги. Брокер «Финам» в конце июня сообщил о временном ограничении операций с валютой — нельзя зачислить и вывести со счета доллары США и евро. На счета в юанях комиссии и ограничения, как правило, не распространяются.