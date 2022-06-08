Сбербанк приостановил расчеты в юанях

Юань временно не может быть использован корпоративными клиентами для расчетов, предупредили в Сбербанке. В call-центре «Сбера» сообщили, что это произошло из-за действий банка-корреспондента

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Сбербанк с 7 июня временно приостановил расчеты в юанях, ведет работу с партнерами из КНР по их возобновлению, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Данная временная мера затронула корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности, ведущих расчеты в китайских юанях», — говорится в сообщении.

Такая ситуация сложилась «из-за политики банка-корреспондента», пишет портал Frank Media со ссылкой на операционистов call-центра Сбербанка. Сотрудники банка отметили, что компании будут вынуждены проводить расчеты через иные банки-партнеры, оставив контакты в Сбербанке, либо выбрать обслуживание у других банков, проводящих расчеты в китайской валюте.

Против Сбербанка неоднократно вводили международные санкции. Американские власти в начале апреля ввели против него блокирующие меры, которые заключались в заморозке активов и запрете для граждан США на ведение с ним бизнеса. Корреспондентские счета Сбербанка также заблокировали британские власти. В конце мая страны Евросоюза согласовали отключение Сбербанка от межбанковской системы SWIFT, в банке заверили, что на текущую ситуацию в международных расчетах эта мера не окажет влияние.

В начале апреля банк остановил все переводы за границу в иностранной валюте для физических лиц. «Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений», — сообщили в Сбербанке, пояснив введение такой меры ограничениями корреспондентских счетов в иностранных банках.

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В начале июня Reuters со ссылкой на источники сообщил о проблемах Сбербанка с конвертацией рупий в рубли, из-за чего индийская компания Indian Potash не могла оплатить поставки белорусского калия. Агентство писало, что индийская компания по просьбе белорусского партнера открыла счет в рупиях в Сбербанке и перевела на него 1,77 млрд индийских рупий ($23 млн). После этого банк должен был конвертировать сумму в рубли и перевести их белорусской стороне.

Как указывал Reuters, в письме Indian Potash от 23 мая было сказано, что в российскую валюту конвертирована только «незначительная» сумма и компания не может бесконечно ждать обработки транзакции. Если же Сбербанк не готов подтвердить, что способен выполнить эту транзакцию, то Indian Potash может отозвать перечисленные средства, говорилось в документе.

В Сбербанке эту информацию отвергли. «Продавец и покупатель находятся в процессе обсуждения деталей расчетов, которые банк комментировать не может. Каких-либо неисполненных платежей и претензий ни со стороны покупателя, ни со стороны продавца к банку нет», — заявили в пресс-службе кредитной организации.



