Костин предложил создать «Воронеж I» вместо «Базеля III»
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что следование принципам «Базеля III» «во многом становится абсурдным», и предложил создать вместо него российский аналог под названием «Воронеж I». Об этом он заявил на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР), передает корреспондент РБК.
По словам Костина, из «Базеля» необходимо взять ценные принципы, однако от использования всех рекомендаций нужно отказаться. «Следование его принципам многим становится абсурдным», — подчеркнул он, добавив, что в существующих условиях многие вещи оттуда «просто не работают».
«Поэтому я предлагаю назвать [российский аналог] «Воронеж I». Зачем вам Базель (город в Швейцарии. — РБК)? В Базеле такая скука. [Бывший зампред ЦБ Василий] Поздышев уехал — так теперь звонит, говорит, невозможно там жить. А Воронеж — веселый город, хорошее русское название. Мне кажется, вполне возможно, сгодилось бы», — добавил Костин.
Однако выступавшая на той же конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует отказываться от «Базельских стандартов». По словам председателя ЦБ, они основаны на многолетнем опыте и практике регулирования. При этом она пообещала учесть российскую специфику и доработать регулятивные подходы ЦБ.
«Нам нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы. Пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы, не давая накапливать чрезмерные риски, банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики», — пояснила Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).
О том, что в России необходимо провести «донастройку» банковского сектора накануне говорил первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин. По его словам, ЦБ будет действовать в три этапа: проводить оценку, насколько пострадал банковский сектор, готовить способы докапитализации, затем обновлять стратегию регулирования.
Тулин также озвучил четыре аспекта, на которых Банк России планирует сфокусироваться. Один из них — внедрение лучших международных практик с приоритетом российской специфики. По словам первого зампреда ЦБ, регулятор «никогда не воспринимал «Базель» как Священное Писание».
Выступая в четверг на конференции, Костин также заявил, что российским банкам не нужны международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
«Зачем нам три вида отчетности в нынешних условиях? Огромная работа, кстати. РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности. — РБК), РСБУ-9, МСФО. МСФО зачем? Зачем нам, банкам, которые под всеми санкциями, нужно МСФО? Есть РСБУ-9 — отличная модель, давайте усовершенствуем, добавим что-то из МСФО. Сделаем одну модель», — пояснил глава ВТБ. Название для новой модели финансовой отчетности он не предложил.
6 марта ЦБ запретил российским банкам публиковать отчетность по РСБУ, объяснив свое решение необходимостью «ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями». При этом они все равно будут предоставлять отчетность ЦБ, а также смогут по необходимости раскрывать отчетность контрагентам.
Как сообщил 25 мая Тулин, вернуться к обычному раскрытию финансовой отчетности банки смогут после того, как ЦБ «выйдет на цифру» объемов необходимой докапитализации.