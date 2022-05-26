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Финансы ,  
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Костин предложил создать «Воронеж I» вместо «Базеля III»

Глава ВТБ считает, что многие принципы из «Базельских стандартов» в текущих условиях не работают и от их использования стоит отказаться в пользу русского аналога. Набиуллина заявила, что ЦБ не планирует отказываться от «Базеля»
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Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что следование принципам «Базеля III» «во многом становится абсурдным», и предложил создать вместо него российский аналог под названием «Воронеж I». Об этом он заявил на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР), передает корреспондент РБК.

«Базель III» (чаще называют просто «Базель») — собрание методических рекомендаций в области банковского регулирования, закрепленных в документе Базельского комитета по банковскому надзору в 2010–2011 годах. Документ устанавливает требования к капиталу, в том числе к капиталу первого и второго уровней, а также к буферному, вводит понятие финансового левериджа, устанавливает нормативы ликвидности.

По словам Костина, из «Базеля» необходимо взять ценные принципы, однако от использования всех рекомендаций нужно отказаться. «Следование его принципам многим становится абсурдным», — подчеркнул он, добавив, что в существующих условиях многие вещи оттуда «просто не работают».

«Поэтому я предлагаю назвать [российский аналог] «Воронеж I». Зачем вам Базель (город в Швейцарии. — РБК)? В Базеле такая скука. [Бывший зампред ЦБ Василий] Поздышев уехал — так теперь звонит, говорит, невозможно там жить. А Воронеж — веселый город, хорошее русское название. Мне кажется, вполне возможно, сгодилось бы», — добавил Костин.

ЦБ пообещал «донастройку» банковской системы вместо «катастрофы»
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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Однако выступавшая на той же конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует отказываться от «Базельских стандартов». По словам председателя ЦБ, они основаны на многолетнем опыте и практике регулирования. При этом она пообещала учесть российскую специфику и доработать регулятивные подходы ЦБ.

«Нам нужно определить новые параметры функционирования российской финансовой системы. Пересмотреть подходы к регулированию так, чтобы, не давая накапливать чрезмерные риски, банки могли продолжать кредитование, поддерживать структурную трансформацию экономики», — пояснила Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).

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О том, что в России необходимо провести «донастройку» банковского сектора накануне говорил первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин. По его словам, ЦБ будет действовать в три этапа: проводить оценку, насколько пострадал банковский сектор, готовить способы докапитализации, затем обновлять стратегию регулирования.

ЦБ разрешил российским банкам засекретить часть обязательной отчетности
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Фото:Андрей Любимов / РБК

Тулин также озвучил четыре аспекта, на которых Банк России планирует сфокусироваться. Один из них — внедрение лучших международных практик с приоритетом российской специфики. По словам первого зампреда ЦБ, регулятор «никогда не воспринимал «Базель» как Священное Писание».

Выступая в четверг на конференции, Костин также заявил, что российским банкам не нужны международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

«Зачем нам три вида отчетности в нынешних условиях? Огромная работа, кстати. РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности. — РБК), РСБУ-9, МСФО. МСФО зачем? Зачем нам, банкам, которые под всеми санкциями, нужно МСФО? Есть РСБУ-9 — отличная модель, давайте усовершенствуем, добавим что-то из МСФО. Сделаем одну модель», — пояснил глава ВТБ. Название для новой модели финансовой отчетности он не предложил.

6 марта ЦБ запретил российским банкам публиковать отчетность по РСБУ, объяснив свое решение необходимостью «ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введенными западными странами санкциями». При этом они все равно будут предоставлять отчетность ЦБ, а также смогут по необходимости раскрывать отчетность контрагентам.

Как сообщил 25 мая Тулин, вернуться к обычному раскрытию финансовой отчетности банки смогут после того, как ЦБ «выйдет на цифру» объемов необходимой докапитализации.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Андрей Костин ВТБ Базель III Базель Эльвира Набиуллина Центробанк ЦБ отчетность по МСФО отчетность по РСБУ
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