Медведев заявил, что Запад хотел навредить гражданам отключением от SWIFT
Страны Запада ввели запрет на использование международных платежных систем российскими банками, чтобы навредить обычному гражданину, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.
«Всем же понятно, например, что запрет на использование российскими гражданами международных платежных систем — это, выражаясь юридическим языком, умышленное причинение вреда обычному российскому гражданину», — считает он.
По мнению политика, цель санкций «простая — сделать вред как можно больнее большому количеству граждан» России.
Западные страны, в том числе США, Великобритания и Евросоюз, неоднократно ужесточали антироссийские санкции с конца февраля. Отдельные пакеты ограничений предусматривали запрет на использование подсанкционными банками (Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ, ВТБ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ, Совкомбанк, «Россия» и «Открытие») системы межбанковского обмена информацией SWIFT. Карты международных платежных систем, выпущенные этими банками, перестали работать за рубежом, а карты иностранных банков — внутри России. Также в начале марта работу в России приостановили международные платежные системы Visa и Mastercard.
В России действует собственная система-аналог SWIFT СПФС (Система передачи финансовых сообщений), которая используется для обмена финансовой информацией внутри страны. По этой причине отключение российских банков от SWIFT не затрагивает внутренние переводы.
В конце мая Медведев уже говорил, что целью западных санкций являются не руководство страны или российский бизнес, а обычные люди. Тогда политик задался вопросом: «Запрет на полеты наших самолетов, на поездки во многие страны, запрет на использование платежных инструментов против кого?» — и утверждал, что у российских чиновников нет имущества за рубежом, а для бизнеса конфискации «совсем не фатальны».