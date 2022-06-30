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Война санкций ,  
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Медведев заявил, что Запад хотел навредить гражданам отключением от SWIFT

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Страны Запада ввели запрет на использование международных платежных систем российскими банками, чтобы навредить обычному гражданину, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.

«Всем же понятно, например, что запрет на использование российскими гражданами международных платежных систем — это, выражаясь юридическим языком, умышленное причинение вреда обычному российскому гражданину», — считает он.

По мнению политика, цель санкций «простая — сделать вред как можно больнее большому количеству граждан» России.

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Политика
Дмитрий Медведев

Западные страны, в том числе США, Великобритания и Евросоюз, неоднократно ужесточали антироссийские санкции с конца февраля. Отдельные пакеты ограничений предусматривали запрет на использование подсанкционными банками (Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ, ВТБ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ, Совкомбанк, «Россия» и «Открытие») системы межбанковского обмена информацией SWIFT. Карты международных платежных систем, выпущенные этими банками, перестали работать за рубежом, а карты иностранных банков — внутри России. Также в начале марта работу в России приостановили международные платежные системы Visa и Mastercard.

В России действует собственная система-аналог SWIFT СПФС (Система передачи финансовых сообщений), которая используется для обмена финансовой информацией внутри страны. По этой причине отключение российских банков от SWIFT не затрагивает внутренние переводы.

В конце мая Медведев уже говорил, что целью западных санкций являются не руководство страны или российский бизнес, а обычные люди. Тогда политик задался вопросом: «Запрет на полеты наших самолетов, на поездки во многие страны, запрет на использование платежных инструментов против кого?» — и утверждал, что у российских чиновников нет имущества за рубежом, а для бизнеса конфискации «совсем не фатальны».

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Дмитрий Медведев SWIFT Петербургский юридический форум

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