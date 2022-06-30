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Война санкций ,  
0 

Росбанк рекомендовал не проводить операции в британских фунтах

Росбанк рекомендовал клиентам не проводить операции в фунтах после санкций против Потанина

Росбанк не рекомендует своим клиентам проводить операции в британских фунтах, говорится в официальном Telegram-канале кредитной организации.

Накануне Великобритания ввела санкции против владельца холдинга «Интеррос» и крупнейшего бенефициара ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина, который недавно приобрел Росбанк у французской Societe Generale.

«Банк получил всестороннее наблюдение за ситуацией со всеми внешними органами управления, в том числе с учетом охвата Великобританией санкционного списка против России. Не рекомендуется клиентам проводить банковские операции в британских фунтах», — говорится в сообщении Росбанка.

Societe Generale и «Интеррос» завершили сделку по продаже Росбанка
Финансы
Фото:Никита Попов / РБК

Ранее Росбанк уже принадлежал «Интерросу», в 2006 году Societe Generale приобрела 20% банка, а в 2008 году стала его контролирующим акционером. Позднее в состав Росбанка вошли «Дельта-Кредит» и «Русфинанс». К 2022 году Societe Generale владела почти 100% акций банка, однако позже компания решила приостановить деятельность в России. Тогда Потанин заявил о намерении выкупить банк, но сумма сделки не раскрывалась.

В Росбанке РБК сообщили, что по условиям сделки «Интеррос» «обеспечит преемственность управленческой команды Росбанка во главе с председателем правления Ильей Поляковым», а сам банк сохранит статус привилегированного партнера Societe Generale в России. Компании закрыли сделку 18 мая.

Теги
"Росбанк" фунты Великобритания Владимир Потанин

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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