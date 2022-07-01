Не все банки успели подключиться к приложению для оплаты по QR-коду от ЦБ

Несколько крупных банков не успели подключиться к приложению «СБПэй» до дедлайна 1 июля. Изначально системообразующие банки должны были подключить приложение для QR-платежей до 1 апреля

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / ТАСС

Ряд крупных банков не подключились к мобильному приложению для оплаты покупок «СБПэй» до 1 июля — это крайний срок, после которого им грозят штрафы. Присоединиться к сервису все российские банки должны были еще до 1 апреля, но тогда ЦБ дал им дополнительные три месяца, отказавшись штрафовать их за отсутствие функционала. «Мы не собираемся продлевать эту меру. Полагаем, что с учетом дополнительного времени у участников рынка была возможность спланировать время и ресурсы на реализацию этого сервиса», — сказал РБК представитель регулятора.

«СБПэй» — приложение Системы быстрых платежей, которая была запущена ЦБ и Национальной системой платежных карт в начале 2019 года. Система создана для межбанковских денежных переводов и безналичных платежей. Через «СБПэй» можно оплачивать покупки в онлайн- и офлайн-магазинах путем сканирования QR-кода на кассе в торговых точках (такой же функционал есть в приложениях банков) либо с помощью платежной ссылки или кнопки в интернет-магазинах. «СБПэй» работает на устройствах с операционной системой Android версии не ниже 6.0 и на устройствах с iOS начиная с 13-й версии. Приложение отличается от Apple Pay, Google Pay и Mir Pay тем, что пока не позволяет оплачивать покупки с помощью технологии NFC, а также тем, что деньги списываются напрямую со счета, а не с банковской карты.

Кто подключился

По состоянию на вечер 30 июня с приложением «СБПэй» работают 119 банков, из системно значимых таких восемь, среди них — ВТБ, Промсвязьбанк, МКБ, Совкомбанк, Почта Банк, «Юникредит», РСХБ. В списке также значится и Сбербанк, однако в отличие от других кредитных организаций рядом с его названием есть пометка «Банк подключается». Добавить счет в «Сбере» пока не выходит — приложение выдает ошибку. Всего в стране 330 банков, в том числе 13 системно значимых.

ВТБ подключил «СБПэй» в конце мая и уже видит спрос на новое приложение среди пользователей, говорит старший вице-президент и руководитель департамента по работе с массовым сегментом Денис Вальвачев: «По нашим оценкам, до конца года им воспользуется до 1,5 млн клиентов ВТБ».

МКБ, который подключил приложение в апреле, фиксирует ежемесячный рост числа операций и увеличение их объема, сказал его представитель.

«Русский стандарт» подключил приложение еще весной 2021 года. Его клиенты с января по июнь 2022 года увеличили число платежей через «СБПэй» в 35 раз, а с мая по июнь этого года — почти вдвое.

Почта Банк подключил оплату в приложении в апреле. По словам его представителя, сервис постепенно набирает обороты, а по мере дальнейшего подключения магазинов его популярность и объемы платежей будут расти.

С конца апреля число пользователей «СБПэй» у Промсвязьбанка удвоилось, говорит его представитель. Сервис «особенно востребован у клиентов, которые привыкли пользоваться смартфонами для проведения бесконтактных платежей и теперь используют все поддерживаемые в СБП способы оплаты — QR-коды, платежные ссылки и другие».

Кого нет в «СБПэй»

По состоянию на вечер 30 июня в списке крупнейших банков, подключивших «СБПэй», не значатся, в частности, Альфа-банк, «Открытие», Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Росбанк и Газпромбанк.

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По закону неподключившиеся банки могут столкнуться со штрафами до 0,1% от минимального размера уставного капитала.

«Альфа-банк находится в процессе подключения к приложению «СБПэй». Тем не менее клиенты Альфа-банка могут легко оплачивать товары и услуги по QR-кодам через СБП в мобильном приложении [банка]», — сказали в его пресс-службе.

Банк «Открытие» находится на финальном этапе подключения к приложению, Райффайзенбанк близок к запуску и ожидает, что он произойдет в ближайшее время, Тинькофф Банк также в процессе подключения, сказали представители этих кредитных организаций.

Газпромбанк не ответил на запрос РБК.

Нужно ли такое приложение людям

«СБПэй», с одной стороны, позволяет предоставлять гражданам привычный способ оплаты товаров и услуг с помощью смартфона, и люди этим пользуются, а с другой — дает возможность существенно сократить издержки бизнеса на прием безналичных платежей, говорит представитель ЦБ: «Поэтому мы считаем, что его широкое применение и распространение крайне важно в текущих условиях».

По последним данным ЦБ, к концу первого квартала 2022 года платежи через СБП подключили около 243 тыс. торговых предприятий, за первый квартал текущего года более 6 млн граждан оплатили через СБП около 16 млн покупок почти на 63 млрд руб. Для сравнения: за этот же период с помощью карт было совершено 12,2 млрд платежей на общую сумму 11,2 трлн руб. Однако в марте банки увидели рост интереса магазинов к подключению платежей по QR-кодам после ухода из России популярных кошельков бесконтактной оплаты Apple Pay и Google Pay.

При подключении к «СБПэй» магазины могут сэкономить до 3% на эквайринге и оборудовании, поэтому продвижение системы — в том числе в их интересах, считает партнер технологической практики Kept (бывший КПМГ) Оксана Борисова. «Одним из вариантов привлечения клиентов может быть скидка на товар при оплате через СБП. Современные покупатели уже научились считать расходы. Если стоимость товаров при оплате будет отличаться, покупатели станут открывать счета в банках, подключенных к системе», — полагает эксперт.

Приложение может быть востребовано у покупателей, особенно учитывая, что у владельцев техники Apple не осталось способов оплатить покупку смартфоном, рассуждает руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея: «Для владельцев устройств с Android многое зависит от подключения альтернативных pay-сервисов, но в целом, как мы видели по данным, большинство скорее переходит на оплату картой, чем на новые pay-сервисы». Сейчас у владельцев устройств с Android есть возможность оплачивать покупки смартфоном только с помощью приложения платежной системы «Мир» — Mir Pay, а также Samsung Pay.