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В Лаосе начали принимать карты платежной системы «Мир»

Посол Калинин: в Лаосе начали принимать карты платежной системы «Мир»
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Банки Лаоса начали принимать карты российской платежной системы «Мир», сообщил «РИА Новости» российский посол в этой стране Владимир Калинин.

«Некоторые банки уже принимают карты «Мир», а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме», — отметил посол.

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Фото:Alex Pantling / Getty Images

До начала военной операции России на Украине карту платежной системы «Мир» можно было использовать в 11 странах — Белоруссии, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Вьетнаме, Турции и в частично признанных Южной Осетии и Абхазии. После того как Минфин США пригрозил за сотрудничество с платежной системой санкциями, банки некоторых из перечисленных стран перестали принимать карты «Мир».

В этом году система «Мир» начала работать на Кубе и в Венесуэле. Карты также принимают на курортном острове Маргарита, в столице страны система пока работает в тестовом режиме.

В июле директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина заявила, что Банк России планирует вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран до конца года.

В сентябре министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо сообщил, что карты «Мир» начнут принимать в Мьянме с октября, но официального объявления об этом еще не было.

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Теги
платежная система "Мир" Лаос посол иностранные банки
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