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К платежной системе «Мир» присоединилась Венесуэла

Российская платежная система «Мир» начала работать в Венесуэле
Вид на Каракас
Вид на Каракас (Фото: eye ubiquitous / hutchison / Global Look Press)

В Венесуэле начала работать российская платежная система «Мир», сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам 17-го заседания российско-венесуэльской межправкомиссии, передает ТАСС.

Новак отметил, что на территории страны карту «Мир» принимают более 80 тыс. терминалов.

О возможности подключить Венесуэлу к платежной системе сообщил председатель Центробанка страны Каликсто Хосе Ортега Санчес в июне 2022 года. Позже, в конце ноября 2022 года, посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сказал, что процесс потребует «анализа и детальной проработки».

15 декабря 2022 года Новак отметил, что Россия и Венесуэла начали прорабатывать возможность приема карт «Мир» в стране. На тот момент проходил процесс технической интеграции с национальным банком.

До начала военной операции России на Украине карту платежной системы «Мир» можно было использовать в 11 странах — Белоруссии, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Вьетнаме, Турции и в частично признанных Южной Осетии и Абхазии. После того как Минфин США пригрозил за сотрудничество с платежной системой санкциями, банки некоторых из перечисленных стран перестали принимать карты «Мир».

В 2023 году система «Мир» начала работать на Кубе.

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3 июля директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина заявила, что Банк России планирует вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран до конца 2023 года.

Как заявил «РИА Новости» министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо, карты «Мир» должны начать принимать в стране с октября, однако официальных заявлений о начале работы системы в Мьянме не было.

Теги
платежная система "Мир" Венесуэла Александр Новак
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