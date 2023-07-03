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ЦБ запланировали вывести «Мир» в несколько новых стран в 2023 году

Центробанк запланировал вывести карты "Мир" в несколько новых стран в 2023

Банк России планирует вывести карты отечественной платежной системы «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 году, рассказала в интервью «Известиям» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта «Мир». В наших планах — вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 году», — сказала Бакина.

Она отметила, что ситуация разная от страны к стране: есть государства, которые опасаются вторичных санкций, но есть и такие, которые готовы к сотрудничеству с Россией.

С весны «Миром» можно пользоваться на Кубе. По словам Бакиной, кубинская сторона уже настраивает терминалы для приема карт к оплате. В середине июня о запуске системы «Мир» сообщили в Венесуэле. Карты уже принимают на курортном острове Маргарита, в столице страны система пока работает в тестовом режиме.

По данным The Economic Times, Россия и Индия обcуждают возможность приема карт «Мир» и индийских RuPay. Также решено изучить возможность взаимодействия Единого платежного интерфейса (UPI) Национальной платежной корпорации Индии и Системы быстрых платежей (СБП) Банка России. Cтороны также намерены рассмотреть вопрос о внедрении российской системы обмена финансовыми сообщениями (СПФС БР) для проведения трансграничных платежей.

Теги
«Мир» платежная система "Мир" Центробанк ЦБ Карты «Мир»
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