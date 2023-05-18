Титов рассказал о планах трех российских банков открыть филиалы на Кубе
Три российских банка подали заявки на открытие филиалов на Кубе, рассказал ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей глава совета «Россия — Куба» Борис Титов.
«Кубинская сторона подтвердила свою заинтересованность в том, чтобы были зарегистрированы филиалы российских банков. В Центральном банке Кубы уже есть три заявки от российских банков», — сообщил он.
Рассматривается также возможность создания совместных российско-кубинских банков для финансирования среднего и малого бизнеса на острове, сказал Титов. Он отметил, что число предпринимателей на Кубе растет, и им нужен профессиональный банк, который может поддерживать предпринимательский проект, финансировать малый и средний бизнес. «Для этого мы тоже привезли свои предложения, представили Центральному банку [Кубы] и надеемся на скорое продвижение», — рассказал омбудсмен.
В середине марта банки на Кубе начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Средства банкомат выдает в кубинских песо. Приходится оплачивать комиссию за проведение операции. Использовать карту «Мир» в ресторанах и магазинах пока невозможно.
В апреле финансовые и банковские учреждения Кубы возобновили прием наличных денег в долларах США для зачисления на банковские счета клиентов. Запрет на прием наличных долларов Центробанк страны ввел в июне 2021 года. Такое решение в регуляторе объясняли «экономической, торговой и финансовой блокадой США».