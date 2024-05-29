Bloomberg узнал об использовании Россией криптовалюты для расчетов в КНР

Из-за проблем с транзакциями в китайских банках некоторые сырьевые компании из России перешли на расчеты в криптовалюте. Еще один способ избежать неудобств — обмен товарами без трансграничных переводов, пишет Bloomberg

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Некоторые российские сырьевые компании ввиду проблем с осуществлением финансовых операций в Китае стали использовать для расчетов криптовалюту, в частности, Tether, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных топ-менеджеров.

В некоторых случаях транзакции проводят через Гонконг. По словам источников, этот способ — альтернатива другим более рискованным, например, в связи с заморозкой счетов компании за рубежом.

«Со стабильными криптомонетами перевод может занимать всего 5-15 секунд и стоить несколько центов, что делает такие транзакции довольно эффективными», — сказал эксперт по цифровым валютам и соучредитель Resolv Labs Иван Козлов. Это компания предлагает услуги, связанные с криптовалютой, но не в области торговли сырьем.

По словам одного из источников, близких к Центробанку России, регулятор предупредил, что использование криптовалюты допустимо для трансграничных переводов, но такие сделки не стоит рекламировать.

Еще один собеседник рассказал об ином способе избежать проблем при совершении платежей — это совсем отказаться от них и перейти на бартер товарами.

Сложности с проведением российских операций в банках Китая наблюдаются с начала этого года. Они начались после подписания в декабре американским президентом Джо Байденом указа, согласно которому у Минфина США появились полномочия вводить меры против иностранных банков, работающих с подсанкционными лицами из России или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК).

Президент Владимир Путин, посещая Китай, заявил, что возникающие проблемы при проведении платежей в банках «обсуждаются на уровне участников экономической деятельности», решить их возможно. Глава государства отметил, что санкции, принимаемые в отношении третьих лиц, нелегитимны и выходят «за рамки здравого смысла», а также наносят ущерб мировой экономике.

В Минфине России зимой этого года допускали, что в стране скоро примут закон о майнинге, позволяющий в том числе использовать произведенную в России криптовалюту для расчетов при международной торговле.