Почему ускорилось сокращение импорта в Россию

ФТС подтвердила снижение импорта в марте, в том числе машин, оборудования и транспорта. На это могли повлиять сложности с расчетами и курс рубля, говорят эксперты. Торговля с Китаем защищена от постороннего влияния, заявил Путин

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Импорт товаров в Россию в марте 2024 года по стоимости сократился почти на 20% к тому же месяцу прошлого года, до $21,3 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных 15 мая. В первом квартале 2024 года импорт уменьшился на 9,9% в годовом выражении, до $62,9 млрд, сообщила ФТС. В начале весны сокращение ускорилось: за январь—февраль служба фиксировала снижение импорта на 4%.

В том числе импорт совокупно по группам внешнеторговой номенклатуры 68–70, 84–97 (главным образом это машины, механизмы, оборудование, электрооборудование, транспортные средства, различные инструменты и приборы) снизился в марте на 19% год к году (до $10,7 млрд — с $13,2 млрд в марте 2023 года), рассчитал РБК по данным ФТС. В первом квартале импорт этих категорий сократился на 20% в годовом выражении. Служба дает разбивку по нескольким наборам обобщенных групп, более дробные данные не предоставляются.

Импорт продукции химпрома (включая фармацевтическую продукцию, пластмассы), каучука (группы 28–40) в марте снизился почти на 26% (до $4,1 млрд), следует из данных ФТС.

С точки зрения раскрываемой ФТС географии в марте 2024 года ввоз товаров из Азии сократился на 17% относительно марта прошлого года (до $13,8 млрд с $16,6 млрд), а из Европы — на четверть (до $5,9 млрд). На Азиатский макрорегион (в него, согласно Общероссийскому классификатору стран мира, входят Китай, Турция, страны ЕАЭС — Казахстан, Киргизия и Армения) приходится, по данным за первый квартал, две трети российского импорта.

Экспорт товаров из России в первом квартале 2024 года снизился на 2,3% к тому же кварталу годом ранее, до $101,2 млрд. При этом в марте российский экспорт увеличился на 7,8%, до $42,8 млрд, следует из данных ФТС.

Китай как драйвер снижения поставок

Главным торговым партнером России является Китай: в 2023 году на его долю, по данным ФТС, приходилось более трети российского товарооборота (экспорт плюс импорт) с миром. Ранее в мае китайская таможня сообщила, что экспорт товаров в Россию в апреле снизился на 10,2% к тому же месяцу прошлого года (в юаневом выражении, а в долларовом — на 13%). Таким образом, китайский экспорт в Россию снижается второй месяц подряд — в марте было минус 14% в долларах.

Китай — крупнейший источник импорта для России среди всех стран, по итогам 2023 года на него пришлось около 45% российского импорта, говорит научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов. «Неудивительно, что сокращение импорта из этой страны серьезным образом отражается на показателях импорта со странами Азии», — отмечает он.

«В условиях отсутствия детализированной статистики о внешней торговле и структуре расчетов России о многих процессах можно судить только по косвенным признакам или исходя из агрегированной статистики. Снижение в марте, по данным ФТС, поставок машин и оборудования согласуется с данными китайской таможни о поставках в Россию», — указывает старший научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук. Как ранее сообщал РБК, в марте Китай снизил прямые поставки в Россию машин, оборудования (включая электротехническое), механизмов, их частей и принадлежностей впервые с декабря 2022 года.

В марте—апреле фиксируется устойчивое снижение поставок из Китая в Россию по отношению к прошлому году, однако апрельские объемы все-таки оказались выше мартовских (с устранением сезонности), пусть и незначительно, отмечает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Андрей Гнидченко. В апреле экспорт КНР в Россию составил $8,3 млрд после $7,6 млрд в марте, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Экспорт в Россию из Турции — еще одного крупного торгового партнера — в первом квартале 2024 года сократился примерно на 34% к тому же периоду годом ранее, до $2,05 млрд (с $3,1 млрд в январе—марте 2023 года), показывают данные турецкого статистического ведомства.

Причины сокращения

Александр Фиранчук считает, что «нет других факторов, которые могли бы объяснить наблюдаемое снижение [импорта машин, оборудования, транспорта], кроме опасений вторичных санкций». В декабре 2023 года США объявили, что будут накладывать вторичные санкции на банки и финансовые организации, содействующие сделкам, в рамках которых Россия закупает станки с числовым программным управлением, полупроводниковые материалы, определенные подшипники, продвинутые оптические системы и т.д. После этого ряд китайских банков ввели ограничения на прием платежей от российских клиентов.

Судя по имеющейся информации, основная проблема в импорте сейчас — это поступление платежей, говорит Дмитрий Кузнецов. «Китайские банки (и банки других нейтральных стран) отреагировали на усиление угрозы вторичных санкций тщательными проверками платежей на предмет присутствия в санкционных списках товаров и импортеров», — напоминает он. По его словам, в норме отправка и даже прибытие товара не обязательно происходят до поступления оплаты от импортера к экспортеру. «Но в случае России, по всей видимости, мы наблюдаем отказ экспортеров даже из нейтральных стран отправлять товары в Россию до получения оплаты, что во многом можно связать с риском неполучения оплаты в принципе. В связи с этим сейчас мы видим недопоставки товаров, проблемы с платежами по которым начались в январе—феврале и продолжаются до сих пор», — рассуждает Кузнецов.

Экономист Bloomberg Economics Александр Исаков ранее утверждал, что сигналы США о рисках вторичных санкций ведут к тому, что «торговые расчеты занимают больше времени, и российские импортеры все чаще вынуждены полагаться на страны Центральной Азии для облегчения этой торговли». По его мнению, это касается и поставок из Китая, которые тоже не всегда идут напрямую. Эксперты НИУ ВШЭ в свежем докладе «Оценка интеграционных процессов ЕАЭС в сфере торговли: 2024» констатируют «перераспределение торговых потоков Российской Федерации в пользу партнеров по ЕАЭС под влиянием санкций». Однако, полагает Фиранчук, масштаб и скорость сокращения указывают на то, что статистика России и Китая отражает фактическое снижение поставок. Выпавшие поставки из Китая вряд ли пошли в Россию транзитом через другие страны, поскольку импорт России в целом, по мартовским данным, также сократился, соглашается Гнидченко.

Но есть и макроэкономические факторы, стоящие за снижением импорта. По словам Исакова, импорт из Китая замедлился еще и потому, что он стал заметно дороже из-за ослабления курса рубля: в марте 2024 года эффективный курс рубля (то есть против корзины валют торговых партнеров) был слабее почти на 12% по сравнению с уровнем годом ранее. Кроме того, по мере повышения рублевых ставок и стабилизации валютного курса инфляционные ожидания предприятий снижаются. Это приводит к тому, что ослабевают стимулы «купить оборудование любой ценой» именно сегодня из-за того, что оно окажется дороже завтра (об этом говорит постепенное снижение ценовых ожиданий предприятий из сферы обработки, по данным опросов ЦБ), указывает экономист.

Способы решения проблемы

Сегодня 90% российских платежей до Китая не доходят, заявили участники недавнего совещания бизнеса в Татарстане (согласно пресс-релизу Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития от 13 мая). Предприятия проводят платежи через российские банки-партнеры либо агентства-посредники, но у тех и других высокие комиссии — до 5–6%, жесткие требования по оборотам и т.д., отметил комитет. «США давят на Китай. Банковская система страны находится не под контролем Коммунистической партии, и наша политическая дружба не может в полной мере влиять на нее. Так исторически сложилось, нам с этим жить», — пояснил, согласно сообщению, гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин.

Платежи не проходят в 80–90% случаев, подтверждает генеральный директор компании ATVIRA, эксперт по внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич. «Если пару месяцев назад импортеры еще имели возможность производить расчеты через третьи страны, например Киргизию или Сингапур, то сейчас схема уже не работает. Наши партнеры в Китае уже не могут принимать подобные платежи. Китайские банки более тщательно стали проверять и отслеживать, что платежи проходят транзитом и товар идет в Россию», — рассказывает она.

По словам Кизевич, ситуация привела к удорожанию импорта на 11–15% за счет комиссии на услуги по проведению транзакций, а иногда цепочка растягивается и удорожание может вырасти до 30%. «На данный момент, по моему мнению, единственная легальная схема расчетов — через открытие счетов в филиалах российского банка в Китае или китайского банка в России. Но сроки одобрения из-за высокого спроса могут достигать двух месяцев и более», — утверждает она. «В настоящий момент видим в качестве альтернативы проведение расчетов через китайские небольшие региональные банки, которые в меньшей степени или вовсе не связаны с коммерческой деятельностью западных компаний», — говорит аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анастасия Власова.

Перспективы восстановления

Динамику за весенние месяцы пока рано называть негативной, так как в торговле могут возникать отклонения и колебания, отмечает Власова. Острая фаза снижения может быть пройдена, в мае возможно некоторое восстановление, подтверждает Гнидченко. Проблема с платежами, по его мнению, временная и решаемая.

Часть импорта восстановится, когда после длительных проверок часть платежей пройдет и товары будут доставлены на российскую границу, еще часть импорта восстановится благодаря поставкам товаров через третьи страны и прочим «методикам минимизации санкционных рисков», говорит Кузнецов.

Об адаптации говорить пока рано, так как сами вторичные санкции еще не были введены в полную силу, предупреждает Фиранчук. По его мнению, есть значительный потенциал расширения их действия, например через введение ограничений против китайских банков. Кроме того, в последнее время страны Евросоюза тоже обсуждают возможность расширения использования механизма вторичных санкций, хотя исторически они применялись преимущественно со стороны США, напоминает эксперт.

Президентский визит в Китай

Президент России Владимир Путин 16 мая прибыл с государственным визитом в Китай. Взаимная торговля и инвестиции России и Китая надежно защищены, в том числе от негативных действий третьих стран, заявил он по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. «Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает уже 90%. И этот показатель продолжает расти. А значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от негативного влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках», — сказал Путин.

«Торговля — главный драйвер взаимоотношений России и Китая. В прошлом году она достигла исторического максимума в $228 млрд. Россия поднялась на четвертое место в списке основных партнеров Китая. В нынешнем году товарооборот продолжает уверенно расти», — заявил в ходе визита министр экономического развития Максим Решетников.

Решетников напомнил, что главная задача, которую ставят сейчас перед собой Россия и Китай, — это увеличение взаимной торговли до $300 млрд к 2030 году. По его словам, в ходе переговоров правительства двух стран «сверили часы» по реализации механизмов, которые помогут достичь этой цели.

Гнидченко полагает, что в ходе визита будет обсуждаться очень широкий круг вопросов: «И можно надеяться, что и эта тема [китайских поставок в Россию и сложностей с расчетами] не останется без внимания». На двустороннем уровне будет подниматься вопрос текущих торговых процедур, не сомневается Власова. «Интенсивное торгово-экономическое развитие между странами требует наличия качественной платежной инфраструктуры, которая должна быть устойчива к возникающим рискам и шокам. И такое решение должно быть закреплено на межгосударственном уровне», — считает она.