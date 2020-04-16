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На санированный Азиатско-Тихоокеанский банк нашлось четыре покупателя

Количество претендентов на принадлежащий ЦБ банк оказалось вдвое больше, чем в прошлом году, когда аукцион по продаже АТБ так и не состоялся. Повторная попытка ЦБ реализовать первый спасенный им банк пройдет по новым правилам
Фото: Иван Столяров / atb_su / VK

По состоянию на 15 апреля в Банк России поступило четыре заявки на приобретение акций санированного Азиатско-Тихоокеанского банка, сообщил регулятор. Сбор заявок завершен, и ЦБ как контролирующий владелец актива приступает к оценке финансового положения и деловой репутации претендентов. Это уже вторая попытка регулятора продать АТБ, который проходил финансовое оздоровление по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора.

Первый банк на продажу

Азиатско-Тихоокеанский банк попал на санацию весной 2018 года. ЦБ объяснял причину спасения организации тем, что АТБ занимает опорные позиции на Дальнем Востоке. Регулятор докапитализировал банк на 9 млрд руб. и направил еще около 5,2 млрд на погашение обязательств и выкуп требований по сомнительным сделкам, которые совершали бывшие акционеры АТБ.

Уже в августе 2018 года зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что Азиатско-Тихоокеанский банк будет выставлен на продажу. Это первый банк из ФКБС, который должен выйти из-под контроля регулятора.

Реализация акций АТБ по закону должна была проводиться по голландской схеме: от начальной цены лота в размере 9,87 млрд руб. каждые полчаса отнималось 1,285 млрд руб. Минимальная заявленная цена актива составляла 6 млрд и 1 руб. К аукциону были допущены два игрока — Московский кредитный Банк и Совкомбанк, но в день продажи, 14 марта, они так и не приняли участия в торгах. Аукцион по продаже АТБ был признан несостоявшимся.

Зампред ЦБ Василий Поздышев позднее пояснял, что неудачный результат был ожидаемым. Для более успешной продажи санированных через ФКБС банков нужны изменения в законодательстве. Сам Поздышев в декабре 2019 года перешел из Банка России в ФКБС, чтобы курировать запланированные сделки.

Как пришлось изменить закон

В декабре 2019 года Госдума приняла поправки в законы «О Центральном банке» и «О банкротстве», которые расширят возможности ЦБ по продаже санируемых им активов.

Банк России, в частности, получил право предлагать покупателям активы по цене ниже их приобретения, а также самостоятельно определять формат торгов. Акции спасенных банков теперь могут быть проданы на аукционе, через биржу или единственному инвестору без проведения торгов. Кроме того, регулятор получил право продавать санируемый банк по частям.

Новая попытка продать АТБ

Повторная сделка по реализации акций Азиатско-Тихоокеанского банка намечена на август 2020 года. В марте на фоне кризиса и пандемии коронавируса председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор пока что не переносил сроков продажи.

Проведение сделок по новой схеме предполагает, что инвесторы, подавшие в ЦБ заявки, уже допущены до процедуры оценки финансового положения АТБ. Они подписывают соглашение о неразглашении информации, но подача заявки на приобретение акций еще не обязывает потенциальных покупателей участвовать в сделке. Банк России в ближайшее время определится с форматом продажи, говорится в сообщении регулятора.

Банк России «приступил к проведению оценки заинтересованных лиц, информация о результатах этой работы ориентировочно может быть раскрыта до конца мая текущего года», сообщила пресс-служба ЦБ. «При принятии решения о способе и сроке проведения мероприятий по продаже Банком России будет учитываться экономическая и эпидемиологическая ситуация», — отметил регулятор.

По словам источника РБК на финансовом рынке, покупкой Азиатско-Тихоокеанского банка сейчас интересуются инвестор из Японии. Совкомбанк и МКБ, которые ранее претендовали на актив, отказались от комментариев. РБК направил запрос в АТБ.

По итогам девяти месяцев 2019 года активы АТБ составили 97 млрд руб., капитал — 15 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. Бизнес пока не приносит прибыль: убыток за этот период составил 300 млн руб. Годовой результат в банке пока не раскрывали.

В апреле агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу АТБ со стабильного на негативный. Аналитики объясняли это рисками ухудшения финансового профиля банка в связи с пандемией коронавируса. Рейтинги банка сохранились на уровне B. Фактор государственной поддержки не влиял на рейтинги АТБ из-за плана ЦБ продать актив в краткосрочной-среднесрочной перспективе, отмечали в Fitch.

Авторы: Юлия Кошкина, Павел Казарновский
Теги: банки, Азиатско-Тихоокеанский банк, санация
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