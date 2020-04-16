На санированный Азиатско-Тихоокеанский банк нашлось четыре покупателя

Количество претендентов на принадлежащий ЦБ банк оказалось вдвое больше, чем в прошлом году, когда аукцион по продаже АТБ так и не состоялся. Повторная попытка ЦБ реализовать первый спасенный им банк пройдет по новым правилам

Фото: Иван Столяров / atb_su / VK

По состоянию на 15 апреля в Банк России поступило четыре заявки на приобретение акций санированного Азиатско-Тихоокеанского банка, сообщил регулятор. Сбор заявок завершен, и ЦБ как контролирующий владелец актива приступает к оценке финансового положения и деловой репутации претендентов. Это уже вторая попытка регулятора продать АТБ, который проходил финансовое оздоровление по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора.

Первый банк на продажу

Азиатско-Тихоокеанский банк попал на санацию весной 2018 года. ЦБ объяснял причину спасения организации тем, что АТБ занимает опорные позиции на Дальнем Востоке. Регулятор докапитализировал банк на 9 млрд руб. и направил еще около 5,2 млрд на погашение обязательств и выкуп требований по сомнительным сделкам, которые совершали бывшие акционеры АТБ.

Уже в августе 2018 года зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что Азиатско-Тихоокеанский банк будет выставлен на продажу. Это первый банк из ФКБС, который должен выйти из-под контроля регулятора.

Реализация акций АТБ по закону должна была проводиться по голландской схеме: от начальной цены лота в размере 9,87 млрд руб. каждые полчаса отнималось 1,285 млрд руб. Минимальная заявленная цена актива составляла 6 млрд и 1 руб. К аукциону были допущены два игрока — Московский кредитный Банк и Совкомбанк, но в день продажи, 14 марта, они так и не приняли участия в торгах. Аукцион по продаже АТБ был признан несостоявшимся.