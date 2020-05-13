Прибыль банка «Открытие» сократилась почти в 28 раз с началом кризиса

Прибыль банка «Открытие» за первые три месяца 2020 года сократилась до 1 млрд руб. Банк перестроит бизнес-модель, чтобы адаптироваться к кризисной финансовой ситуации

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В первом квартале 2020 года банк «Открытие», принадлежащий ЦБ, показал прибыль в 823 млн руб. в сравнении с 23 млрд руб. за тот же период годом ранее, свидетельствует отчетность банка по МСФО.

Волатильность на рынках и падение цен на нефть начались в марте после развала сделки ОПЕК+. Помимо низких цен на нефть на экономическую активность влияют меры по ограничению распространения коронавируса. ЦБ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 4–6%.

Распространение коронавируса оказало существенное негативное воздействие на российскую экономику, сказано в отчетности «Открытия». В первом квартале 2019 года банк распустил резервы, что дало ему 13,5 млрд руб., но за тот же период текущего года банку, наоборот, пришлось их создавать. В итоге чистый процентный доход «Открытия» после создания резервов сократился с 28,5 млрд до 17,3 млрд руб.

Помимо новых резервов на результат также повлияли убытки от операций с ценными бумагами и сокращение доходов от деятельности дочерних страховой компании и Пенсионного фонда.