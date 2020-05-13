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Прибыль банка «Открытие» сократилась почти в 28 раз с началом кризиса

Прибыль банка «Открытие» за первые три месяца 2020 года сократилась до 1 млрд руб. Банк перестроит бизнес-модель, чтобы адаптироваться к кризисной финансовой ситуации
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В первом квартале 2020 года банк «Открытие», принадлежащий ЦБ, показал прибыль в 823 млн руб. в сравнении с 23 млрд руб. за тот же период годом ранее, свидетельствует отчетность банка по МСФО.

Волатильность на рынках и падение цен на нефть начались в марте после развала сделки ОПЕК+. Помимо низких цен на нефть на экономическую активность влияют меры по ограничению распространения коронавируса. ЦБ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 4–6%.

Распространение коронавируса оказало существенное негативное воздействие на российскую экономику, сказано в отчетности «Открытия». В первом квартале 2019 года банк распустил резервы, что дало ему 13,5 млрд руб., но за тот же период текущего года банку, наоборот, пришлось их создавать. В итоге чистый процентный доход «Открытия» после создания резервов сократился с 28,5 млрд до 17,3 млрд руб.

Российские банки в марте заняли у ЦБ рекордную с кризиса 2014 года сумму
Финансы
Фото: Андрей Любимов / РБК

Помимо новых резервов на результат также повлияли убытки от операций с ценными бумагами и сокращение доходов от деятельности дочерних страховой компании и Пенсионного фонда.

Вместо совокупного дохода в 28,6 млрд руб. банк также отразил расход в 13 млрд руб. из-за переоценки ценных бумаг. Ранее рейтинговое агентство Moody's отмечало, что у «Открытия» большой объем ценных бумаг на балансе относительно капитала.

«Мы будем корректировать бизнес-планы и перестраивать бизнес-модель, исходя из текущей финансовой ситуации, адаптируясь к ней и максимально смягчая ее последствия для клиентов. У банка «Открытие» и российской банковской системы большой запас прочности. Мы рассматриваем любой кризис как новые возможности для развития бизнеса», — заявил предправления банка Михаил Задорнов, чьи слова приводятся в сообщении «Открытия».

В отчетности банка по МСФО сказано, что при изменении рыночных котировок и валютных курсов группа продолжит соблюдать нормативные требования Банка России, в том числе требования по достаточности капитала. В первом квартале регулятивный капитал вырос с конца 2019 года до 354 млрд руб., общий норматив достаточности капитала составил 13,9% против 12,8% на конец года.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Открытие», МСФО
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