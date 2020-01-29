Банк «Открытие» определил сроки выхода на IPO

Банк готовится продать инвесторам около 20% своих акций осенью 2021 года. ЦБ ищет консультантов для организации сделки

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Банк «Открытие» может провести первичное размещение своих акций на бирже в сентябре-октябре 2021 года, заявил журналистам его глава Михаил Задорнов, передает корреспондент РБК. Для проведения IPO банк наймет инвестконсультантов, контракты с ними будут заключены этим летом.

«Я думаю, где-то в мае-июне будут заключены контракты с инвестконсультантами, юридическими консультантами... Это (размещение. — РБК), скорее всего, сентябрь-октябрь 2021 года, на эти даты мы ориентируемся», — сообщил Задорнов. Он уточнил, что формат продажи акций банка на открытом рынке не утвержден окончательно, но менеджмент считает его наиболее предпочтительным.

«У нас, как у правления, есть некое свое представление, но мы не хотели бы его навязывать рынку. Мы хотим его проверить на предложениях инвестконсультантов, мы будем советовать, решение принимать нашему акционеру (ЦБ. — РБК)», — пояснил предправления «Открытия».

Во вторник ЦБ сообщил о планах нанять инвестконсультантов для организации сделки по продаже «Открытия». Предложения направлены в 12 компаний, сбор заявок продлится до 16 марта 2020 года.

Бизнес-задачи «Открытия» сейчас нацелены на то, чтобы подготовить банк к продаже независимо от формата, отметил Задорнов. В планах — рост клиентской базы до 3,5 млн человек в 2020 году, а также попадание в топ-5 банков по размеру бизнеса и уровню прибыли, следует из презентации.