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Экс-глава аналитического подразделения Sberbank CIB вышел на новую работу
Бывший глава аналитического подразделения Sberbank CIB, покинувший компанию после выхода отчетов о «Газпроме» и «Роснефти», вышел на работу главным стратегом компании «Атон». Кудрин будет отвечать за рынок облигаций
Александр Кудрин (Фото: Atsberbankcib / Facebook)

Александр Кудрин вышел на работу в инвестиционную компанию «Атон», сообщил РБК ее представитель. С 15 апреля Кудрин занимает должность главного стратега.

«Александр будет отвечать за анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий, взаимодействие с российскими институциональными инвесторами», — отметил представитель «Атона».

До мая 2018 года Кудрин возглавлял аналитическое подразделение Sberbank CIB. Скандал с увольнением Кудрина и его подчиненного, аналитика Sberbank CIB Алекса Фэка случился год назад. Фэк был основным автором критических отчетов Sberbank CIB о «Роснефти» и бенефициарах инфраструктурных проектов «Газпрома». В отчете от октября 2017 года Фэк и его коллеги в одном из обзоров выпустили главу о «Роснефти» под заголовком «Нам надо поговорить об Игоре» (Игорь Сечин — главный исполнительный директор «Роснефти». — РБК). Экономисты писали, что «Роснефть» после 2013 года вопреки ожиданиям инвесторов не снизила долг, а направила $22 млрд «на приобретения без четкой сфокусированности», причем критике подвергся лично Сечин.

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В мае 2018 года Фэк написал, что главными выгодоприобретателями проектов «Газпрома» по строительству трех экспортных газопроводов в Китай («Сила Сибири») и Европу («Северный поток-2» и «Турецкий поток») являются не его акционеры, а подрядчики, среди которых «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье). По расчетам экспертов инвестбанка, капиталовложения в эти проекты были низкорентабельны.

Нынешняя должность Кудрина в «Атоне» не управленческая. Он будет отвечать за анализ облигационного рынка, но не за другие сектора (например, нефтегазовый).

Фэк был уволен в мае незадолго до Петербургского экономического форума, а глава Сбербанка Герман Греф лично извинился перед Тимченко и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Греф заявил, что прочитал отчеты Фэка и удивился «несоответствию выводов и фактов». Он обратился к главе аналитической службы банка и попросил его предоставить документы, на основе которых делались такие выводы, но, по его словам, не получил этих бумаг.

Сам Кудрин покинул Sberbank CIB через несколько дней после Фэка. После этого он сотрудничал с Высшей школой экономики, а также основал исследовательскую компанию GKEM Analytica вместе с партнером Matrix Captial Евгением Гавриленковым, который вместе с Кудриным до 2016 года работал в «Тройке Диалог» (в 2012 году была продана Сбербанку и трансформирована в Sberbank CIB) и самом Sberbank CIB.

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Источники РБК говорили, что Кудрин рассматривался на должность президента Центра стратегических разработок — одного из крупнейших российских экспертных центров, который до 2018 года готовил программу для президента Владимира Путина под руководством Алексея Кудрина (они однофамильцы; Алексей Кудрин впоследствии стал главой Счетной палаты), а затем, после формирования нового правительства, перешел в ведение Минэкономразвития. Однако вместо Кудрина пост занял Александр Синицын, который до этого возглавлял сектор финансового рынка и инвестиций в департаменте налогообложения и права компании Deloitte.

Одна из старейших инвестиционных компаний России «Атон» была создана в 1991 году. В 2006 году акционеры компании продали ее банку UniCredit, но один из них, Евгений Юрьев, сохранил этот бренд. UniCredit впоследствии отказался от этого бизнеса, а «Атон» Юрьева сейчас является одной из крупнейших инвесткомпаний. Ее гендиректор Андрей Звездочкин также раньше работал в «Тройке Диалог», где отвечал за бизнес по работе с частными клиентами.

Должность Кудрина в «Атоне» предполагает полную занятость, уточнил представитель компании.

Алекс Фэк с октября 2018 года работает в инвестиционной компании Grantham Mayo Van Otterloo & Co в Бостоне.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Атон, Sberbank CIB
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