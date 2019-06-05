Экс-глава аналитического подразделения Sberbank CIB вышел на новую работу

Бывший глава аналитического подразделения Sberbank CIB, покинувший компанию после выхода отчетов о «Газпроме» и «Роснефти», вышел на работу главным стратегом компании «Атон». Кудрин будет отвечать за рынок облигаций

Александр Кудрин (Фото: Atsberbankcib / Facebook)

Александр Кудрин вышел на работу в инвестиционную компанию «Атон», сообщил РБК ее представитель. С 15 апреля Кудрин занимает должность главного стратега.

«Александр будет отвечать за анализ глобального рынка облигаций, формирование торговых стратегий, взаимодействие с российскими институциональными инвесторами», — отметил представитель «Атона».

До мая 2018 года Кудрин возглавлял аналитическое подразделение Sberbank CIB. Скандал с увольнением Кудрина и его подчиненного, аналитика Sberbank CIB Алекса Фэка случился год назад. Фэк был основным автором критических отчетов Sberbank CIB о «Роснефти» и бенефициарах инфраструктурных проектов «Газпрома». В отчете от октября 2017 года Фэк и его коллеги в одном из обзоров выпустили главу о «Роснефти» под заголовком «Нам надо поговорить об Игоре» (Игорь Сечин — главный исполнительный директор «Роснефти». — РБК). Экономисты писали, что «Роснефть» после 2013 года вопреки ожиданиям инвесторов не снизила долг, а направила $22 млрд «на приобретения без четкой сфокусированности», причем критике подвергся лично Сечин.

В мае 2018 года Фэк написал, что главными выгодоприобретателями проектов «Газпрома» по строительству трех экспортных газопроводов в Китай («Сила Сибири») и Европу («Северный поток-2» и «Турецкий поток») являются не его акционеры, а подрядчики, среди которых «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье). По расчетам экспертов инвестбанка, капиталовложения в эти проекты были низкорентабельны.