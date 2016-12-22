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Место скандального аналитика Sberbank СIB займет выходец из «Роснефти»
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Место скандального аналитика Sberbank СIB займет выходец из «Роснефти»
Финансы, 14:46
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Место скандального аналитика Sberbank СIB займет выходец из «Роснефти»
На место уволенного автора критических отчетов о «Газпроме» и «Роснефти» Sberbank CIB Александра Фэка назначен выходец из «Роснефти» Андрей Громадин. Он возглавит аналитическое подразделение по нефти и газу
Фото: Владислав Шатило / РБК

Аналитическую группу по нефти и газу в аналитическом департаменте Sberbank CIB возглавит замглавы подразделения по связям с инвесторами «Роснефти» Андрей Громадин. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Интерфакс» и подтвердили РБК в пресс-службе Сбербанка.

В банке отметили, что опыт работы аналитика в нефтегазовом секторе — более 17 лет. С 2015 года Громадин трудился в «Роснефти», а до этого — в JPMorgan, где работал старшим аналитиком и вице-президентом. В 2017-м он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» «за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиций России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное выполнение задач по улучшению инвестиционного климата в России».

Андрей Громадин отказался комментировать РБК сообщения о своем назначении.

В Sberbank CIB Громадин займет место Александра Фэка, который был уволен в мае после скандального аналитического отчета о «Газпроме».​ Фэк стал широко известен еще осенью 2017 года как автор критического отчета о работе «Роснефти». В своем отчете от октября 2017 года​ Фэк и его соавторы Анна Котельникова и Валерий Нестеров назвали главу о «Роснефти» так: «Rosneft: We Need to Talk About Igor» («Роснефть»: надо поговорить об Игоре»). Авторы доклада писали, что «Роснефть» после 2013 года вопреки ожиданиям инвесторов не снизила долг, а направила $22 млрд «на приобретения без четкой сфокусированности», причем критике подвергся лично главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По мнению авторов отчета, «избегать дальнейшей экспансии для снижения долга не подходит главе «Роснефти». Позже Sberbank CIB извинился перед «Роснефтью» за нарушение принятых стандартов и скорректировал доклад: были смягчены формулировки, убрана критика в адрес Сечина.

В мае очередной доклад с участием Фэка стал поводом для скандала. В отчете Sberbank CIB о российских нефтегазовых компаниях (авторы — Фэк и Котельникова) главными бенефициарами проектов «Газпрома» по строительству экспортных газопроводов в Китай и Европу («Сила Сибири», «Северный поток-2», «Турецкий поток») были названы подрядчики компании, среди которых «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» (около 50% принадлежит Геннадию Тимченко и его семье).

Комментируя ситуацию с Фэком, старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев отмечал, что «мы имеем дело с непрофессиональным отчетом, выполненным с явными нарушениями не только внутренних нормативных документов нашей компании, но и с нарушением этических норм». К критике аналитика присоединился и глава Сбербанка Герман Греф. «Автор делал выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок. Что это — безответственность или сознательная провокация, я не могу сказать», — говорил он. Кроме того, Греф лично извинился перед главой «Газпрома» Алексеем Миллером и «всеми людьми, кого затронули эти необоснованные выводы».

Вслед за Фэком «по соглашению сторон» уволился глава аналитического департамента Sberbank CIB Александр Кудрин, работавший в компании с 200​2 года, когда она еще называлась «Тройка Диалог».

Автор: Екатерина Литова.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: Сбербанк , Sberbank CIB , Роснефть
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