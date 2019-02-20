ЦБ заинтересовался сделками в «Восточном» за полгода до ареста Калви

Проблемные кредиты и люксембургская IFTG

Больше половины корпоративных кредитов «Восточного» (54% корпоративного портфеля объемом около 40 млрд руб.) банк должен был отнести к проблемным, тогда как в отчетности к ним отнесено только 24%, говорится в отчете ЦБ. Уровень обеспеченности портфеля по итогам проверки может снизиться с 49,5% (по оценке банка) до 35,8%, предупреждал ЦБ.

Переоценка рисков Список заемщиков «Восточного» с неадекватной оценкой риска, по оценке ЦБ, включает вложения в акции IFTG, «Тико-пластик», АО «Третий возраст», АО КЗА, АО «Полтавские консервы», Venica LTD, АО «НИИК», АО «Неоцентр» — с объемом вложений 6,140,7 млрд руб., а также по долевому участию в 9 дочерних и зависимых обществах — ООО «Альянс-Консалтинг», ООО «Волгабас», ООО «Брис-Босфор», ООО «Ноот», ООО «ТК «Грибная ферма», ООО «АДМ», ООО «ТК «Привольный», ООО «Донские соки-1», ООО «ТПФ «АВК-Гамма» (объем вложений 2,4679 млрд руб.), а также по векселям АО «КЗА» на 1,447 млрд руб. Переоценка всех этих активов может повлечь необходимость доформирования резервов на 5,27 млрд руб., указано в отчете ЦБ.

В документах регулятора, в частности, упоминается люксембургская International Financial Technology Group (IFTG). С ней связано уголовное дело Майкла Калви, в рамках которого он был арестован 16 февраля. По версии следствия, действия Калви с партнерами привели к тому, что «Восточный» обменял долг по кредиту в размере 2,5 млрд руб., выданному Первому коллекторскому бюро (ПКБ, Baring Vostok инвестировал в эту компании) на акции IFTG, оцененные в 3 млрд руб. Но оценка была завышена, считает следствие, а стоимость акций составляет 600 тыс. руб. По словам миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова, написавшего заявление на Калви в МВД, по IFTG банку предписано сформировать 100% резерв.

Калви обвинения отверг, заявив, что дело против него связано с акционерным конфликтом. На 85% необходимость предписанного ЦБ дорезервирования банка «Восточный» связана с активами бывшего Юниаструм банка, заявил он в суде.

Агрофирмы, обувь и беспилотники

Активы бывшего «Юниаструма» действительно вызвали вопросы у регулятора. В ходе проверки ЦБ установил, что 55% выданных ссуд сосредоточены на двух группах заемщиков, условно объединенных рабочей группой ЦБ под названиями «группа Зыковы» и «группа «Волгабас». На «Зыковых» приходится 14,898 млрд руб. (40% кредитного портфеля), на «Волгабас» — 5,6155 млрд руб. (15% корпоративного кредитного портфеля). Активы появились у «Восточного» в результате объединения с «Юниаструмом».

Первая группа названа в честь Вячеслава Зыкова, который, как писал Forbes, наряду с совладельцами «Восточного» Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым является основателем и ключевой фигурой «Клуба лидеров» при Агентстве стратегических инициатив (АСИ) и был совладельцем производителя обуви «Брис-Босфор», вторая группа связана с производителем автобусов Volgabus Алексея Бакулина, который сейчас работает над производством беспилотного коммерческого транспорта под брендом Matrёshka.

Часть кредитов этих заемщиков в 2015-16 годах была приобретена «Юниаструмом» у «Модульбанка», 44,33% акций которого принадлежит Аветисяну. Ссуды 13 компаниям из групп «Зыковы» и «Волгабас» «Юниаструм» купил у компании BOC Russia Артема Аветисяна.

Кроме долгов на баланс «Восточного» перешли вложения в акции и УК 13 компаний из групп «Зыковы» и «Волгабас». Бумаги покупались у BOC Russia по стоимости, превышающей цену их покупки у первоначального держателя. Расчеты были осуществлены одним днем — 15.06.2016 года. Деньги были переведены на счет BOC Russia в Deutsche Bank, что, по мнению рабочей группы, «может указывать на признаки вывода активов «Юниаструм банка», говорится в отчете ЦБ.

Активы и обязательства, связанные с клиентами «Модульбанка», в том числе группами «Зыковы» и «Волгабас», могут быть обесцененными в среднем на 44,2%, делает вывод ЦБ. А стоимость недвижимости, перешедшей к «Восточному» в результате присоединения «Юниаструма», может быть завышена на 8,17 млрд руб., считают проверяющие.

«По итогам проверки рабочей группы установлен ряд заемщиков, характер кредитования которых (преимущественно отличный от условий кредитования других заемщиков по размерам ссуд, условиям обслуживания и др.), финансовые показатели деятельности, направления поток денежных средств, участие банка в их уставных капиталах, свидетельствовали о наличии взаимосвязи с банком (группы «Зыковы» и «Волгабас»)», — говорится в материалах ЦБ.

Объяснения акционеров «Юниаструма»

Миноритарий банка «Восточный» и бывший акционер «Юниаструм банка» Шерзод Юсупов сообщил РБК, что с материалами проверки знаком, признав, что в портфеле банка есть кредиты группе компаний «Волгабас» и кредиты компаниям, контролирующим акционером которых является Вячеслав Зыков.

Логику сделок с акциями компаний, которые ЦБ отнес к группам «Волгабас» и «Зыковы», Юсупов объяснил так: «С этими компаниями я и моя команда работали еще с 2013-2015 годах по привлечению финансирования, финансовому консультированию. В ходе этой работы мы договорились о том, что я получаю ряд опционов на приобретение акций в ряде компаний, стоимость покупки была ниже рынка и по ряду пакетов номинальной. Права по этим опционам я в дальнейшем передал BOC Russia в обмен на долю в Юниаструм банке. BOC Russia реализовала опционы в 2016 году и в дальнейшем продала эти пакеты Юниаструмбанку по рыночной цене, суммарно это около 1,5 млрд. руб.»

Юсупов напомнил, что в начале 2017 года 80% сотрудников «Юниаструма» были сокращены, и портфель 1,5 года управлялся командой «Восточного».

Объяснение Зыкова

«К большинству компаний, упомянутых в проверке ЦБ, я не имею отношения. И указанные суммы кредитов (14,898 млрд руб.) не соответствуют действительности», — заявил РБК Вячеслав Зыков. По его словам, доли в «Брис Босфор», «Полтавских консервах» и других компаниях, связанных с производством консервов, были проданы.

«Сейчас я сосредоточился на агросекторе, компании «Агрокомплекс Воложский», который действительно является заемщиком банка «Восточный», добавил он. Зыков говорит, что знаком с Артемом Аветисяном с 2012 года. «Но мы не являемся с ним партнерами ни по одному виду бизнеса, нас связывают исключительно рабочие отношения. Я был участником «Клуба лидеров» [при АСИ], но в последние полтора-два года в силу своей высокой загрузки не всегда успеваю посещать мероприятия клуба», — добавил он.

Объяснение «Восточного»

И.о. предправления «Восточного» Александр Нестеренко заявил РБК, что на сегодня у банка есть финансовый план по доформированию резервов на сумму 13,5 млрд руб. в течение 2019-2020 годов. А в 2018 году банк провел дополнительное резервирование средств на сумму порядка 6 млрд руб. «Бизнес-модель банка «Восточный» успешна, генерирует прибыль и способна справиться с таким объемом доначислений», — подчеркнул он, добавив, что прибыль в текущем году прогнозируется на уровне 10 млрд руб., а запас по капиталу составляет 8 млрд руб. Содержание акта ЦБ по конкретным активам он комментировать не стал.