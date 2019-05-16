Baring заявил о выводе ₽3,6 млрд из бывшего банка Аветисяна за три недели

Контролирующий акционер банка «Восточный» Evison (структура Baring Vostok) заявила о выводе активов на 3,65 млрд руб. из Юниаструм Банка, контролировавшегося «Финвижн» Артема Аветисяна, незадолго до его слияния с «Восточным». Эти данные были озвучены 16 мая в арбитраже Амурской области при рассмотрении иска «Финвижн» к Evison о колл-опционе, исполнение которого привело бы к переходу контроля над «Восточным» к бывшим акционерам «Юниаструма».
В своем отзыве (есть у РБК, его подлинность подтвердил адвокат Baring Дмитрий Савочкин) юристы Evison ссылаются на материалы проверки ЦБ, ранее приобщенные к рассматриваемому делу, и утверждают, что наличие операций, имеющих признаки вывода активов, нарушает акционерное соглашение и делает опцион недействительным.
В настоящее время кипрской Evison принадлежит 51,6% акций «Восточного», у «Финвижн» Аветисяна и его партнеров по «Юниаструму» Шерзода Юсупова и Юрия Данилова 40,2% акций банка.
Адвокаты Evison, ссылаясь на выводы рабочей группы ЦБ, проверявшей «Восточный» в 2018 году, приводят три схемы вывода активов из Юниаструм Банка. Все они были реализованы в течение трех недель — с 23 июня по 13 июля 2016 года, уже после завершения проверки Юниаструм Банка аудиторами КПМГ и до объединения с «Восточным» (завершилось к началу 2017 года).
Как выводились активы по версии Baring
- 16 июня 2016 года «Юниаструм» выдал кредит «Грибной ферме» на 1,78 млрд руб. На следующий день эта компания перевела 1,67 млрд руб. УК «Инвестиции Управление Активами» в обмен на права требования по просроченному кредиту на $55 млн, выданному «Юниаструмом» компании «Юнитэк» в 2012 году; в свою очередь, УК «Инвестиции Управление Активами» перевела полученные деньги на счет в Bank of Cyprus (контролировал «Юниаструм» до продажи банка структурам Аветисяна). Центробанк, пишут адвокаты Evison, оценил, что вероятность взыскания требований с «Юнитэка» маловероятна, увидел в этой сделке признаки вывода активов и предписал банку создать по ссуде «Грибной ферме» 100-процентный резерв (худшая категория качества кредита).
- Летом 2016 года, в период с 23 июня по 13 июля, Юниаструм Банк приобрел доли в размере 4,99% в девяти компаниях (в ряде случаев дополнительно приобретались опционы) у своего же акционера — компании BOC Russia Аветисяна (Bank of Cyprus Russia, впоследствии переименована в «Финвижн») за 1,6 млрд руб. Сама BOC Russia скупила эти активы месяцем ранее (с 26 мая по 24 июня 2016 года) за 5,4 млн руб. Все девять компаний, доли в которых «Финвижн» перепродала «Юниаструму», относятся к двум группам компаний — группе Зыкова и группе Волгабас, на которые приходится 55% корпоративных кредитов, выданных «Восточным», писали эксперты ЦБ, увидев в перепродаже долей признаки вывода активов.
- В том же 2016 году «Юниаструм» выдал кредит на €3,4 млн ЧОП «Юнифорт» на покупку яхты Princess Yachts Agave для «развития дополнительного направления деятельности, а именно оказания туристических услуг для отдыхающих в Крыму», пишут адвокаты Evison. «Юнифорт» зарегистрирована в доме, где раньше находился банк «Юниаструм», а владельцем ЧОПа на момент получения кредита был Данила Лебедев (бывший член совета директоров Модульбанка Аветисяна, свидетельствуют данные СПАРК). Кредит на €3,4 млн (248,887 млн руб.) «Восточный» отнес к IV категории качества (ссудная задолженность просрочена, а финансовое положение плохое).
Позиция «Финвижн» по обвинениям
В «Финвижн» информацию о выводе активов назвали ложной, отметив, что в предписании ЦБ о досоздании резервов, выданном позднее по результатам проверки, заключений о выводе активов нет. Сделки раскрывались и согласовывались с Baring Vostok, сказала представитель компании РБК. «Со стопроцентной уверенностью можем сказать, что все кредиты «Юниаструма», которые были на балансе банка в момент подписания соглашений о слиянии, подробно раскрывались в disclosure letter (в согласованном письме о раскрытии информации)», — сообщила она.
Кроме того, в 2017 году между «Финвижн» и Baring Vostok было подписано дополнительное соглашение об отсутствии претензий к активам двух банков, за исключением случаев мошенничества, сказала представитель. «Финвижн» консультируется со своими юристами о привлечении к ответственности представителей компании Evison / фонда Baring Vostok за клевету», — заключила представитель компании Аветисяна.
Ранее логику сделок с перепродажей миноритарных пакетов акций компаний из группы Зыкова и группы Волгобас Юниаструм Банку кипрским офшором BOC Russia Аветисяна объяснял РБК миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов. По его словам, он работал с компаниями из этих групп в 2013–2015 годах и «договорился о получении ряда опционов на приобретение акций в ряде компаний, стоимость покупки была ниже рынка и по ряду пакетов номинальная». «Права по этим опционам я в дальнейшем передал BOC Russia в обмен на долю в Юниаструм Банке. BOC Russia реализовала опционы в 2016 году и в дальнейшем продала эти пакеты Юниаструм Банку по рыночной цене, суммарно это около 1,5 млрд руб.», — объяснял Юсупов.
Акционерный конфликт вокруг «Восточного»
Амурский арбитраж продолжит рассмотрение иска «Финвижн» к Evision по поводу колл-опциона в пятницу, 17 мая. Заседания проходили ежедневно на этой неделе, но каждый раз арбитраж делал перерыв и переносил рассмотрение на следующий день. «Перенос заседаний по таким объемным и сложным делам случается нередко. В данном случае к материалам дела был приобщен огромный документ на 17 томов — акт проверки ЦБ РФ. Суд обязан дать сторонам время с ним ознакомиться и сформулировать свои позиции», — считает адвокат Forward Legal Дарья Шляпникова. Одновременно разбирательство между акционерами «Восточного» идет в Лондонском арбитраже, куда иск против «Финвижн» подал Evision.
Конфликт между акционерами «Восточного» ведется не только в плоскости гражданских правоотношений. Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви сейчас находится под домашний арестом. Он и еще двое партнеров фонда были задержаны в феврале по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Заявление о возбуждении уголовного дела подал миноритарий банка Юсупов. «Восточный» простил долг Первому коллекторскому бюро в обмен на ценные бумаги люксембургского фонда IFTG, которые делал вложения в том числе в финтех-компании. Следствие посчитало, что акции IFTG стоили 600 тыс. руб., а не 3 млрд руб., как они были оценены в рамках сделки. Калви заявлял, что уголовное дело против него — следствие акционерного конфликта в банке.