Baring заявил о выводе ₽3,6 млрд из бывшего банка Аветисяна за три недели

Baring обвинил структуры Аветисяна в выводе 3,6 млрд руб. из «Юниаструма» накануне слияния с «Восточным». Сделки ставят под вопрос опцион, из-за которого стороны судятся в арбитраже. В компании Аветисяна обвинения назвали ложными

Артем Аветисян (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Контролирующий акционер банка «Восточный» Evison (структура Baring Vostok) заявила о выводе активов на 3,65 млрд руб. из Юниаструм Банка, контролировавшегося «Финвижн» Артема Аветисяна, незадолго до его слияния с «Восточным». Эти данные были озвучены 16 мая в арбитраже Амурской области при рассмотрении иска «Финвижн» к Evison о колл-опционе, исполнение которого привело бы к переходу контроля над «Восточным» к бывшим акционерам «Юниаструма».

В своем отзыве (есть у РБК, его подлинность подтвердил адвокат Baring Дмитрий Савочкин) юристы Evison ссылаются на материалы проверки ЦБ, ранее приобщенные к рассматриваемому делу, и утверждают, что наличие операций, имеющих признаки вывода активов, нарушает акционерное соглашение и делает опцион недействительным.

В настоящее время кипрской Evison принадлежит 51,6% акций «Восточного», у «Финвижн» Аветисяна и его партнеров по «Юниаструму» Шерзода Юсупова и Юрия Данилова 40,2% акций банка.

Адвокаты Evison, ссылаясь на выводы рабочей группы ЦБ, проверявшей «Восточный» в 2018 году, приводят три схемы вывода активов из Юниаструм Банка. Все они были реализованы в течение трех недель — с 23 июня по 13 июля 2016 года, уже после завершения проверки Юниаструм Банка аудиторами КПМГ и до объединения с «Восточным» (завершилось к началу 2017 года).

Как выводились активы по версии Baring