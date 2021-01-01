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Дело Baring Vostok ,  
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Банк «Восточный» отказался от иска к Майклу Калви на ₽2,5 млрд

Майкл Калви
Майкл Калви (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Банк «Восточный» отказался от гражданского иска о возмещении ущерба на 2,5 млрд руб. по уголовному делу в отношении основателя компании Baring Vostok Майкла Калви и его коллег, обвиненных в растрате средств банка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

Пресс-секретарь суда уточнила, что заявление подписано не тем юристом «Восточного», который участвовал в судебном заседании, поэтому суд рассмотрит его позднее.

Суд также продлил до 4 июня 2021 года меру пресечения в виде запрета определенных действий Калви и другим фигурантам дела о растрате. Предварительные слушания по делу отложили до 22 января.

Дело о хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного» было возбуждено по заявлению миноритария банка Шерзода Юсупова — делового партнера основного владельца банка Артема Аветисяна. По версии следствия, основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка проголосовать за уступку кредита Первого коллекторского бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургской инвестиционной компании IFTG, стоившие, как считало следствие, гораздо меньше — 600 тыс. руб. В ходе рассмотрения дела обвинение переквалифицировали с хищения на растрату, исключив из фабулы обвинения обман. Калви свою вину отрицает, а уголовное преследование назвал незаконной попыткой миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор.

Помимо Калви по делу проходят бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

Осенью 2020 года Первое коллекторское бюро в рамках урегулирования спора между акционерами перечислило банку 2,5 млрд руб. в качестве погашения ущерба. После заключения мирового соглашения 12 ноября Верховный суд отпустил Калви и других фигурантов дела из-под домашнего ареста и изменил им меру пресечения на запрет определенных действий.

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