Аветисян выкупит у «Восточного» вызвавшие вопросы ЦБ активы за ₽1,6 млрд

Зачем компания Аветисяна выкупает активы своего банка

«Финвижн» действительно выкупила оставшиеся на балансе активы на 1,57 млрд руб. в рамках своих обязательств по пут-опциону», — сообщил РБК представитель компании. «Финвижн» выкупила активы на деньги, взятые в кредит в самом «Восточном», кредит на 100% обеспечен недвижимым имуществом, уточнил он.

Источник в банке «Восточный» сказал, что банк предъявил пут-опцион компании «Финвижн»: в понедельник, 20 июля, на рассмотрение совета директоров были вынесены 10 сделок, связанных с выходом банка из уставного капитала обществ, а также одна сделка, «в совершении которой имеется заинтересованность». Заседание было назначено на 21 июля.

Представитель «Финвижн» сказал, что компания и впредь будет поддерживать «Восточный» по мере необходимости.

По словам источника, близкого к банку, сославшегося на материалы совета директоров, речь идет о предъявлении пут-опциона на доли в десяти компаниях. Это «НООТ», АО «НИИК», «ТИКО-пластик», тепличные комплексы «Полтавский», «Привольный», «Грибная ферма», а также компании «Донские соки-1», «Багаевский консервный завод», «Полтавские консервы», консервный завод «Агроном». Также в пользу «Финвижн» продаются опционы на 10-процентные доли в «Донских соках» и трех компаниях, занимающихся производством консервов.

По словам собеседника РБК, банк приобретал доли за 1,45 млрд руб., а опционы — за 120 млн руб. Учитывая, что по справедливой стоимости на балансе банка они оценивались в 391 млн руб., прибыль банка от отчуждения активов в пользу «Финвижн» оценена в 1,2 млрд руб. Пут-опционы (право продать доли) «Юниаструм» получил в 2016 году, когда входил в капитал компаний, добавил еще один собеседник РБК, близкий к руководству банка.

Какие претензии к сделкам возникли у ЦБ

Эти и другие сделки в 2018 году вызывали вопросы у Центрального банка. ЦБ в ходе проверки установил, что 55% кредитного портфеля «Восточного» приходится на две группы заемщиков, связанные с Алексеем Бакулиным и Вячеславом Зыковым (входят в клуб лидеров Агентства стратегических инициатив; Аветисян возглавляет в АСИ направление «Новый бизнес»).

Помимо выдачи кредитов группам Зыкова и Бакулина в 2016 году «Юниаструм» выкупил у компании BOC Russia (в будущем получила название «Финвижн») маленькие доли в компаниях из групп этих предпринимателей (речь идет, в том числе, о ставших предметом последней сделки тепличных комплексах). BOC Russia в мае — июне приобрела доли за 5,4 млн руб., а затем «Юниаструм» выкупил их за 1,54 млрд руб.

В своей проверке ЦБ писал, что сделки совершались «по стоимости, значительно превышающей цену их покупки <...> у первоначального держателя». Расчеты были проведены 15 июня 2016 года, а деньги переведены на счет BOC Russia в Deutsche Bank, что, по мнению рабочей группы, «может указывать на признаки вывода активов Юниаструм Банка».

Что происходит в суде

Сейчас сделки по выкупу «Восточным» долей в компаниях своих должников оспариваются в Арбитражном суде Амурской области: Марина Ушакова, миноритарный акционер «Восточного» и бывшая сотрудница фонда Baring Vostok, подала иск к Аветисяну и бывшей предправления «Юниаструма» Алле Цытович о взыскании убытков в размере 1,65 млрд руб. с ответчиков в пользу банка. Сумма убытков выше, так как в суде оспариваются 15 сделок, а «Финвижн» выкупает у банка доли и опционы в десяти компаниях. По словам представителя «Восточного», банк «в рамках своей текущей стратегии осуществляет поэтапный выход из указанных [в иске Ушаковой] инвестиций путем продажи миноритарных акции компаний в рынок с прибылью». Речи об убытках «идти не может», утверждает он.

Для этого процесса по ходатайству Ушаковой судом была назначена экспертиза сделок, которую провел оценщик, эксперт «Индустрия-Сервис» Дмитрий Вовна (с копией заключения ознакомился РБК, ее подлинность подтвердил адвокат Ушаковой Антон Александров). Как следует из документа, справедливая стоимость активов вместо выплаченных банком 1,66 млрд руб. составляла 66,4 млн руб. Стоимость долей в некоторых компаниях, например в тепличных комплексах «Полтавский» и «Привольный», в оценке отрицательная.

Экспертиза показала, что «Юниаструм» за полгода до объединения с «Восточным» заключил ряд крайне невыгодных сделок, комментирует ее результаты Александров. «Исходя из результатов судебной экспертизы эти сделки причинили убытки банку в размере не менее 1,59 млрд. руб.», — говорит он.

«Если компания «Финвижн» выкупит обратно доли и акции, это будет дополнительно подтверждать изначально сомнительный характер сделок по продаже и отсутствие в них какого-либо экономического смысла для банка», — добавил Александров. По его словам, если выкуп завершится, это будет означать, что «Финвижн» фактически имела возможность «безвозмездно пользоваться денежными средствами банка на протяжении четырех лет».

Представитель «Финвижн», в свою очередь, заявил, что эксперт «допустил грубые нарушения, чтобы занизить стоимость указанных активов». Он добавил, что активы прошли «тщательную проверку ЦБ» еще в 2016 году в «Юниаструме» и тогда претензий к ним не было.

«Восточный» и его заемщики Артем Аветисян рассказывал в интервью РБК, что у него не было личной заинтересованности в кредитах Зыкову и Бакулину и их компании «исправно платили проценты, пока обслуживались в «Юниаструме». В «Финвижн» заявляют, что обесценение активов произошло из-за того, что Baring Vostok «целенаправленно» сократил для них лимиты финансирования. В фонде говорили, что корпоративные кредиты, доставшиеся «Восточному» от «Юниаструма» были проблемными. Партнер Аветисяна и миноритарий «Восточного» Шерзод Юсупов утверждал, что получил опционы на доли в ряде компаний по номинальной стоимости в обмен за их консультирование в 2013-2015 годах. Затем права по опционам он передал BOC Russia в обмен на долю в «Юниаструме», а та продала их банку «по рыночной цене».

«Наверное, до момента выкупа можно утверждать, что убыток банку причинен, потому что были куплены активы, которые оценены в сумму в разы дешевле той, что за них заплатили», — считает партнер T&A Legal Consulting Марат Агабалян. По его словам, суд может рассматривать этот кейс как единый, учитывая и возможный выкуп спорных активов с баланса банка.

«Если убыток в итоге будет покрыт, то и не будет оснований для иска. Но есть вопросы и к кредиту, на который выкупаются активы: выдан ли он на рыночных условиях и в какой мере обеспечен. Не исключаю, что после признания сделок недействительными следующим шагом будет обращение за взысканием процентов за распоряжение деньгами», — рассуждает юрист.

Представитель Baring Vostok отказался от комментариев.