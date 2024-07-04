Набиуллина назвала условие для финансовой изоляции России

Глава ЦБ не исключила финансовую изоляцию России, если ее экспорт не будет нужен

Пока проходят платежи, а экономические субъекты нуждаются в рынке России, есть экономический интерес, сказала глава ЦБ. Регулятор не зафиксировал всплеска отключений иностранных участников от российской СПФС после введения санкций

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России )

Риски финансовой изоляции России могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны экспортные российские товары, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах Финансового конгресса, передает корреспондент РБК.

«Риски полной финансовой изоляции могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны товары нашего экспорта», — сказала она. Пока они нужны, платежи проходят, а экономические субъекты из разных государств нуждаются в российском рынке, есть экономический интерес, подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ также заявила об усложнении ситуации с трансграничными платежами, что приводит к росту транзакционных издержек и, как следствие, удорожанию импортных товаров. «Здесь, конечно, бизнес ищет решения, адаптируется, мы им помогаем, чем можем», — сказала она.

На Финансовом конгрессе первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сказала, что регулятор не зафиксировал всплеска отключений иностранных участников от Системы передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT) после того, как ЕС ввел против нее санкции в конце июня 2024 года.

«Участники, которые подключались, продолжают подключаться. Я думаю, в большинстве своем [они] предполагали такое развитие событий, поэтому мы видим, что большинство участников остались в системе работать», — заявила она. ЦБ создал СПФС в 2014 году на случай отключения российских банков от SWIFT. Ее актуальность выросла в 2022 году после отключения от SWIFT крупнейших российских банков.

На фоне масштабных антироссийских санкций в начале 2022 года многие крупные российские банки перестали проводить переводы в долларах и евро. Это привело к росту международных расчетов в дружественных валютах (юань, рупии, дирхамы, тенге) и в рублях.

В начале 2024 года ситуация с трансграничными платежами ухудшилась — некоторые китайские и турецкие банки стали отказывать российским клиентам в проведении операций, а сроки исполнения платежных поручений выросли. Это произошло после выхода указа президента США Джо Байдена в декабре 2023 года, который разрешил вводить ограничения против зарубежных финансовых организаций за нарушение антироссийских санкций. В апреле глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банки дружественных стран резко увеличили число отказов в проведении платежей после ужесточения режима вторичных санкций.