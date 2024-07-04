ЦБ оценил реакцию банков на санкции против российского аналога SWIFT

После ввода санкций против российского аналога SWIFT большинство участников не стали от него отказываться. Они «предполагали такое развитие событий», считают в ЦБ

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Банк России не зафиксировал всплеска отключений иностранных участников от российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) после ввода против нее санкций в конце июня 2024 года. Об этом на Финансовом конгрессе сказала журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. СПФС является российским аналогом международной системы SWIFT и используется при совершении внутренних и трансграничных переводов.

«Участники, которые подключались, продолжают подключаться. Я думаю, в большинстве своем [они] предполагали такое развитие событий, поэтому мы видим, что большинство участников остались в системе работать», — сказала Скоробогатова. Она пояснила, что у банков есть возможность работать и по альтернативным каналам связи через системы дистанционного банковского обслуживания или через прямое взаимодействие. «Мы все варианты поддерживаем, все. Но что касается СПФС, то система продолжает функционировать», — подчеркнула Скоробогатова.

Евросоюз ввел санкции против СПФС 24 июня — эти ограничения стали первыми против российского аналога SWIFT. Теперь европейским банкам и компаниям, работающим за пределами России, запрещено подключаться к СПФС или «эквивалентным специализированным службам финансовых сообщений», созданным ЦБ. Также они не могут совершать транзакции с организациями из третьих стран, использующими СПФС за пределами России и внесенными в специальный черный список Евросоюза. Такой список должен создать Совет ЕС. Также в санкционном регламенте ЕС прописан ряд исключений. Например, санкции не распространяются на дочерние банки кредитных организаций Евросоюза, работающих в России, СФПС могут использовать европейские банки для проведения платежей за поставку российского газа, нефти и т.п.

СПФС была создана Банком России в 2014 году на случай отключения российских банков от SWIFT, чтобы у них сохранилась возможность проводить транзакции. Власти задумались о разработке альтернативного сервиса передачи финансовых сообщений после секторальных санкций против российских кредитных организаций. Актуальность СПФС возросла в 2022 году, когда от SWIFT были отключены крупнейшие российские банки, возникли сложности с проведением международных расчетов из-за санкционного давления. По данным Банка России на начало 2024 года, к СПФС было подключено 557 банков и компаний, из которых 159 участников являются нерезидентами из 20 стран. Поименный список пользователей не раскрывается.