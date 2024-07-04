Reuters узнал о плане в ЕС на случай санкций США против Raiffeisen

Вашингтон продолжает оказывать давление на европейские регуляторы из-за сохранения бизнеса Raiffeisen в России, в связи с чем в ЕС начали разрабатывать план на случай санкций против банка со стороны США, выяснил Reuters

Фото: Андрей Любимов / РБК

Европейский центральный банк (ЕЦБ) и другие европейские регуляторы в ходе заседания Единого совета по урегулированию проблем банковского сектора ЕС (Single Resolution Board) в 2023 году разрабатывали план на случай «экзистенциального кризиса», если австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) попадет под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники агентства уточнили, что на кредитную организацию и европейские регуляторы испытывается огромное давление со стороны Вашингтона из-за отказа уйти из России, а также попытки банка заключить сделку по покупке строительной компании Strabag у находящегося под санкциями Олега Дерипаски.

Вместе с тем, пишет Reuters, Raiffeisen не спешит прислушиваться к предупреждениям Вашингтона, поступившим более года назад, и продолжает вести «рискованную игру». Представитель RBI сообщил агентству, что обмен мнениями с Министерством финансов США по России был «в целом дружественным» и что банк постоянно сокращает свое присутствие в этой стране.

Собеседники Reuters рассказали, что европейские регуляторы, в том числе ЕЦБ, также обеспокоены действиями австрийской группы, поскольку знают слишком мало о ее операциях с Россией. Агентство напоминает, что у RBI по-прежнему порядка $15 млрд депозитов в России, а на долю страны пришлось около половины прибыли группы за первые три месяца этого года.

На этом фоне в первые месяцы 2023 года европейские регуляторы обсуждали план на случай «экзистенциального кризиса», если Raiffeisen попадет под американский санкции, рассказали источники. Один из собеседников Reuters уточнил, что в ЕС рассматривали возможность распада банка, однако в ходе переговоров Raiffeisen не согласился с планом «сдержанной ликвидации», а также заручиться поддержкой австрийских чиновников. Другой собеседник агентства уточнил, что подобные обсуждения были приостановлены после банкротства швейцарского Credit Suisse, что «отвлекло внимание регулирующих органов».

Вместе с тем европейские чиновники хотят «немедленных действий» от Raiffeisen в ситуации с сохранением бизнеса в России, и в июне этого года сотрудники ЕЦБ посетили заседание наблюдательного совета банка, где призвали его в ближайшие недели рассказать о предстоящих шагах группы в связи с этим, рассказал источник Reuters.

После начала специальной военной операции на Украине Raiffeisen Bank International, как и многие иностранные банки, объявил, что рассматривает выход из капитала своего дочернего банка в России. Райффайзенбанк на тот момент занимал 10-е место по активам в стране (1,63 трлн руб.) и 13-е место по капиталу (186,6 млрд руб.). За 2022 год чистая прибыль Райффайзенбанка в России выросла в 4,3 раза, до €2 млрд. В 2023-м годовая чистая прибыль RBI в России составила более 56% в структуре консолидированной чистой прибыли группы — €1,3 млрд у группы в России из €2,4 млрд в целом.

С марта 2022 года для любых сделок нерезидентов с российскими активами необходимо разрешение специальной комиссии при правительстве. В августе прошлого года Владимир Путин подписал указ, серьезно ограничивающий продажи на банковском рынке, — операции с акциями и долями 45 кредитных организаций с иностранным участием возможны только с разрешения президента. Райффайзенбанк входит в этот список.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), отвечающее за соблюдение санкций Министерства финансов США, начало расследование деятельности Raiffeisen в России в начале 2023 года. В мае RBI под давлением США отказался от сделки по обмену активов в России на активы в ЕС. Активность американской стороны стала причиной для беспокойства в ЕЦБ. Введение вторичных санкций грозит серьезным ущербом для банковской системы, рассказывал знакомый с позицией регулятора источник Financial Times.