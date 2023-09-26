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Война санкций ,  
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Минэк спрогнозировал стабилизацию рубля на ₽90–92 за доллар

Минэк спрогнозировал стабилизацию курса к середине 2024 года на ₽90–92
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Война санкций
Доллар в декабре будет стоить ₽94,3, а спустя полгода — ₽87,5, после чего замрет в диапазоне ₽90–92, считают аналитики Минэка. Ведомство предполагает, что давление на торговый баланс извне будет постепенно ослабевать
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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Курс рубля будет постепенно укрепляться до второго квартала 2024 года, достигнет пика в июне, а в середине года ситуация «стабилизируется в диапазоне 90–92 руб. за доллар». Данные котировки указаны в прогнозе социально-экономического развития до 2026 года от Минэка, пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на документ. План одобрили в правительстве.

«К концу 2023 года давление на торговый баланс и курс рубля со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. С июня наметился разворот конъюнктуры мировых товарно-сырьевых рынков — рост цен на нефть и ряд других экспортных товаров», — спрогнозировали в Минэкономразвития.

Аналитики ожидают, что «увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры» поможет рублю укрепиться к концу 2023 года и в декабре он окажется в районе 94,3 руб. за доллар и 105 руб. за евро. В июне 2024-го рубль укрепится до 87,5 руб. за доллар и 97,5 руб. за евро, считают в министерстве, ниже ста рублей евро будет стоить менее полугода — с мая по сентябрь 2024-го.

В августе курс доллара в России пробил отметку 100 руб., вскоре после этого ЦБ внепланово повысил ставку с 8,5 до 12%, а затем — до 13%.

Минэк в сентябре предложил решить проблему с курсом рубля с помощью аналога «китайской модели» — «некоей мембраны между внутренним и внешним рынками рублей». Министр Максим Решетников отметил, что речь не идет о двух курсах. «Это крайне вредное явление для экономики, мы против этого. И здесь у нас с ЦБ позиция одна», — заверил он.

Решетников пояснял, что следует мониторить, «сколько рублей циркулирует за рубежом, как они туда попадают, как идут перетоки», в полной мере это сейчас не отслеживается. «А дальше надо понимать, насколько усиливаются эти перетоки, [какие] риски для валютного курса там становятся, потому что чем больше рублей там, тем меньше валюты будет приходить сюда. А наши импортеры, чтобы обеспечить импорт, покупают валюту здесь», — рассказывал министр.

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В Китае существует два курса юаня — офшорный и оншорный. В первом случае на торгах в Гонконге, Малайзии, Сингапуре и др. устанавливается чисто рыночный курс, а во втором ЦБ ежедневно устанавливает референсный курс, от которого юань может отклоняться в пределах 2%.

В Центробанке заявили, что видят в этой инициативе опасность формирования множественных курсов и риск негативных последствий для финансового рынка. Регулятор снова назвал ограничения на движение капитала непригодными для долгосрочного влияния на рыночный уровень обменного курса. «Более того, постоянно действующие ограничения на движение капитала затрудняют внешнеэкономическую деятельность, особенно сейчас, когда компании вынуждены выстраивать новые логистические цепочки и новые платежные маршруты», — пояснили в Банке России.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
курс рубля Минэкономразвития
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