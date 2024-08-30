Reuters узнал о зависших платежах между Россией и КНР на миллиарды юаней

После угроз вторичных санкций со стороны США проблемы с платежами из России в Китай усугубились, задержки в транзакциях выросли, пишет Reuters. В Кремле заявили, что в «недружественной обстановке» трудности неизбежны, но решаемы

Фото: China Photos / Global Look Press

Проблемы при проведении платежей с Китаем у российских экспортеров, которые начались несколько месяцев назад, усугубились в августе, пишет Reuters со ссылкой на источники. Задержки и расходы на расчеты растут, а объем зависших транзакций оценивается в десятки миллиардов юаней.

По словам одного из собеседников, китайские государственные банки «массово» приостанавливают транзакции с Россией. Другой источник это подтвердил, отметив, что причиной стали угрозы санкций со стороны Минфина США. Президент США Джо Байден в декабре 2023 года подписал указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому ОПК. В июне Соединенные Штаты расширили этот механизм.

Как пишет Reuters, из-за поиска посреднических схем расходы на обработку транзакций выросли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал агентству, что «при таких объемах и в такой недружественной обстановке невозможно избежать некоторых проблемных ситуаций». Однако, сказал он, Китай и Россия могут конструктивно обсуждать и решать вопросы благодаря «по-настоящему партнерскому духу наших отношений». Президент Владимир Путин во время майского визита в Китай говорил, что знает о проблемах и они решаемы.

В первом полугодии 2024 года товарооборот между Китаем и Россией вырос на 1,6% по сравнению с тем же показателем прошлого года, до $137 млрд, приводит агентство данные китайского Главного таможенного управления. По итогам 2023-го он составил рекордные $240 млрд. Из-за проблем с платежами импорт из Китая в январе—июле 2024 года сократился более чем на 1%, до $62 млрд.

Представитель МИД Китая заявил Reuters, что торговые отношения двух стран отвечают принципам ВТО и «не направлены против третьих лиц». «Мы решительно выступаем против любых незаконных односторонних санкций», — добавил он. Россия также считает санкции незаконными и требует их отмены.

Помимо китайских банков, чаще отказываться от платежей из России после декабрьского указа Байдена стали финансовые организации из ОАЭ, Турции и стран Центральной Азии.