 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Греф поспорил с Вексельбергом насчет решения проблем зарубежных платежей

Герман Греф: необходимости в создании единого центра для зарубежных расчетов нет
Сюжет
Война санкций
Россия с начала года испытывает проблемы с проведением платежей в турецких и китайских банках. Вексельберг предлагал создать специальный центр на уровне государства, который бы решал их, но Греф не увидел в этом необходимости
Сбербанк SBER ₽309,91 -1,61% Купить
Герман Греф (слева) и Виктор Вексельберг
Герман Греф (слева) и Виктор Вексельберг (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

На фоне проблем с проведением российских транзакций в банках Китая и Турции нужды в едином центре расчетов нет, заявил глава «Сбера» Герман Греф на брифинге по итогам заседания Наблюдательного совета Сбербанка, передает корреспондент РБК.

«Что касается трансграничных операций, у нас нет никакой другой платежной системы, она одна. Мы все столкнулись с одними и теми же проблемами, ограничениями, и, конечно же, мы это чувствуем. Но решаем эти вопросы в постоянном режиме и думаю, что решения так или иначе будут все найдены. Что касается единого центра расчетов, я не знаю такой инициативы, но не считаю, что она нужна», — сказал Греф.

В феврале председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг высказался за то, чтобы в рамках государства был создан единый консолидированный центр, который позволил бы бизнесу работать на внешних рынках и решать проблемы, возникающие при расчетах за рубежом. По его словам, на тот момент компании самостоятельно пытались справляться с такими трудностями, кто как мог. Вексельберг считает, что если не изменить формат работы бизнеса и государства, то «нам не сдвинуть эту глобальную проблему».

Позицию Вексельберга о том, что нужно создать новый механизм для проведения трансграничных расчетов, разделил и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Он отметил, что это могло бы быть взаимодействие на уровне Центробанков стран или платежных систем.

WSJ узнала о планах США ввести санкции против банков Китая из-за России
Политика
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

С начала года наблюдаются сложности с проведением российских операций в банках Китая и Турции. Это произошло после подписания в декабре американским президентом Джо Байденом указа, согласно которому у Минфина появилось полномочие вводить меры против иностранных банков, работающих с подсанкционными лицами из России или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому оборонно-промышленному комплексу.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Герман Греф Виктор Вексельберг Китай Турция Банки
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
Материалы по теме
Китай возразил против планов США ввести санкции в отношении банков
Политика
Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику
Бизнес
Турецкие бизнесмены пригрозили исками к США ради торговли с Россией
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 22 апр, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 22 апр, 16:37
Муж Блиновской заявил об угрозах расторгнуть с ним контракт о службе Общество, 14:39
Погибшая российская волейболистка перед смертью рассталась с парнем Спорт, 14:35
Аэропорт Минвод отменил рейс после сообщения о дефекте на полосе Общество, 14:35
Прокуратуру попросили проверить Минтранс из-за очередей на КПП в ДНР Общество, 14:31
Инъекции с отравой: три неочевидных риска для компании при работе с ИИ Pro, 14:31
Ставку российской пятиборки с нейтральным статусом отдали юниорке Спорт, 14:25
СПЧ обратилась к послу Турции из-за недопуска Turkish Airlines россиян Общество, 14:23
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Германии соратника депутата Европарламента задержали за шпионаж Политика, 14:23
В Литве не поддержали предложение лишать ВНЖ за поездки в Россию Политика, 14:23
ФАС обнаружила картельный сговор при реализации двух нацпроектов Экономика, 14:16
Шольц обвинил Путина в «присвоении Канта» Политика, 14:13
Беглов заявил, что в Санкт-Петербурге проведут парад Победы с салютом Общество, 14:04
Шойгу доложил о расширении зоны контроля российских войск в ДНР Политика, 13:51
В Совфеде назвал дату инаугурации Владимира Путина Политика, 13:49