Греф поспорил с Вексельбергом насчет решения проблем зарубежных платежей

Россия с начала года испытывает проблемы с проведением платежей в турецких и китайских банках. Вексельберг предлагал создать специальный центр на уровне государства, который бы решал их, но Греф не увидел в этом необходимости

Герман Греф (слева) и Виктор Вексельберг (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

На фоне проблем с проведением российских транзакций в банках Китая и Турции нужды в едином центре расчетов нет, заявил глава «Сбера» Герман Греф на брифинге по итогам заседания Наблюдательного совета Сбербанка, передает корреспондент РБК.

«Что касается трансграничных операций, у нас нет никакой другой платежной системы, она одна. Мы все столкнулись с одними и теми же проблемами, ограничениями, и, конечно же, мы это чувствуем. Но решаем эти вопросы в постоянном режиме и думаю, что решения так или иначе будут все найдены. Что касается единого центра расчетов, я не знаю такой инициативы, но не считаю, что она нужна», — сказал Греф.

В феврале председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг высказался за то, чтобы в рамках государства был создан единый консолидированный центр, который позволил бы бизнесу работать на внешних рынках и решать проблемы, возникающие при расчетах за рубежом. По его словам, на тот момент компании самостоятельно пытались справляться с такими трудностями, кто как мог. Вексельберг считает, что если не изменить формат работы бизнеса и государства, то «нам не сдвинуть эту глобальную проблему».

Позицию Вексельберга о том, что нужно создать новый механизм для проведения трансграничных расчетов, разделил и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Он отметил, что это могло бы быть взаимодействие на уровне Центробанков стран или платежных систем.

С начала года наблюдаются сложности с проведением российских операций в банках Китая и Турции. Это произошло после подписания в декабре американским президентом Джо Байденом указа, согласно которому у Минфина появилось полномочие вводить меры против иностранных банков, работающих с подсанкционными лицами из России или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому оборонно-промышленному комплексу.