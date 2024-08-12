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Война санкций ,  
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Бизнес сообщил об отказе небольших банков в Китае от платежей из России

Сюжет
Война санкций
Число китайских банков, которые с декабря 2023 года отказываются работать с российским бизнесом, растет. Теперь платежи перестают принимать региональные финансовые организации
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Небольшие региональные банки Китая стали отказываться принимать платежи из России, сообщил «Известиям» генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин.

Это подтвердили в других российских компаниях. По словам гендиректора импортера Atvira (занимается поставками оборудования из Китая) Екатерины Кизевич, в мае-июне локальные банки работали с российским бизнесом, «платежи шли более-менее стабильно», но с 20 июля расчеты приостановлены.

По словам коммерческого директора компании «Импая Рус» Алексея Разумовского, принимать прямые трансакции из России отказываются больше 98% китайских банков, в том числе региональные. Он предупредил о возможных проблемах с поставками товаров в Россию и росте цен.

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Фото:Ведомости / ТАСС

Компании в России испытывали трудности с трансграничными расчетами с начала 2022 года, то есть после введения санкций против финансовой системы из-за военных действий на Украине. Ситуация ухудшилась в конце 2023-го, когда президент США Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях, в том числе против иностранных банков, за помощь со сделками подсанкционным лицам и с поставками российскому ОПК. После этого крупные китайские банки перестали принимать платежи из России, в том числе в юанях. В июле Порошин сообщал, что финансовые организации Китая негласно делят юань на «чистый» и «грязный», то есть имеющий отношение к России, и не хотят работать с последним.

По словам Кизевич, бизнес предполагал, что небольшие кредитные организации менее подвержены риску попасть под санкции. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский также сказал, что китайские банки, работающие на внутренний рынок, были «запасным аэродромом» и проводили расчеты с Россией.

Российские власти называют ограничительные меры неэффективными и незаконными и требуют их отменить. В Кремле признавали, что риск вторичных санкций США и ЕС создает «определенные проблемы» в торгово-экономических отношениях России и Китая, но заявили, что их можно преодолеть.

После указа Байдена чаще отказываться от платежей из России стали банки не только из Китая, но и ОАЭ, Турции и стран Центральной Азии.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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