Глава ВТБ предложил гриф «совершенно секретно» для международных расчетов

По мнению главы ВТБ Андрея Костина, необходимо засекретить тему международных расчетов. В противном случае западные страны предпримут новые шаги для их остановки, уверен он

Андрей Костин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Тема трансграничных расчетов должна получить гриф «совершенно секретно» из-за риска санкций. Такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин на финансовом конгрессе Банка России, передает корреспондент РБК. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина согласилась с тем, что о международных платежах лучше говорить меньше.

«Что касается системы трансграничных расчетов. Я, допустим, у себя в банке считаю, что эта тема должна иметь гриф «совсекретно». Потому что я очень хорошо вижу, как каждое наше выступление, тем более вот с таким coverage (освещением. — РБК), где-нибудь сидит там вот сейчас в посольстве США второй секретарь и все это записывает. Мы заметили, какие бы мы шаги ни предпринимали, вот реакция очень быстрая», — сказал Костин. По его словам, как только представители ВТБ что-то рассказывают о международных расчетах, сразу приезжает делегация и «начинает накачивать местные власти относительно того, чего мы не должны делать». «Сколько раз меня спрашивали: «А что у вас в Китае?» Мы [отвечаем]: «Да все у нас в Китае замечательно». Раз — 12 июня получаем новые специальные санкции в отношении нашего банка в Шанхае», — рассказал Костин.

«Я согласна. Об этом лучше меньше говорить, поэтому конкретики мы избегаем», — добавила Набиуллина. По ее словам, решения по развитию международных платежей лежат не только на стороне Банка России, но и на стороне иностранных партнеров, находящихся под чрезвычайным давлением, которое все время нарастает. «Страны смотрят на наш опыт и понимают уязвимость финансовой инфраструктуры и уязвимость того, если они включены только в одну существующую систему. Такое понимание постепенно приходит, но тем не менее риски есть», — добавила Набиуллина. По ее мнению, из-за этих рисков постепенно будут появляться глобальные платформы для проведения расчетов.

Костин признал, что по этой теме придется говорить мало, особенно если речь идет о каких-то конкретных решениях, которые находят банки. «Конечно, находим [решения], и при всех сложностях ситуация ухудшается каждый день, но все-таки решаем мы ее, и товары идут, и это абсолютно необходимо для нашей страны. Я вообще считаю, что это задача номер один для всей нашей экономики», — резюмировал Костин.

США 12 июня 2024 года расширили санкции в отношении России и ввели отдельные ограничения против зарубежных офисов российских банков, в том числе филиала ВТБ в Шанхае. До этого Костин несколько раз рассказывал о работе «дочки» в Китае. Например, в начале июня на ПМЭФ Костин рассказал о том, что спрос на услуги «ВТБ Шанхай» возрос в 25 раз из-за проблем с переводами по другим каналам. В апреле 2024 года на съезде Ассоциации банков России он признавал, что китайская «дочка» работает в полностью закрытом контуре и «в состоянии взять на себя функции основного расчетного банка в юанях для обслуживания российско-китайской двусторонней торговли».

Российские банки с начала 2022 года после введения санкций против финансовой системы из-за военной операции на Украине сталкиваются с трудностями при проведении международных расчетов. Многие из них отключены от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, также переводы в долларах или евро недоступны для санкционных банков, а иностранные кредитные организации начали отключать корреспондентские счета российским банкам вне зависимости от их нахождения в санкционных списках либо усилили проверку переводов из России.

ЦБ отмечал, что теперь банки вынуждены проводить трансграничные денежные переводы «бочком и ползком». Позже первый зампред Банка России Владимир Чистюхин призвал использовать любые, в том числе непопулярные способы проведения трансграничных платежей для нормализации ситуации, иначе экспортно ориентированную экономику может ждать «погибель».