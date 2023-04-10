Россияне нарастили покупки валюты перед ослаблением рубля

ЦБ: россияне в марте увеличили нетто-покупки валюты через банки и на бирже до ₽121,8 млрд

Физлица в марте нарастили покупки валюты дружественных и недружественных стран как в банках, так и на бирже, сообщили в ЦБ. Но при ослаблении рубля они перешли к продажам

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Физические лица в марте увеличили нетто-покупки валюты через банки и на бирже — с 72,6 млрд (статистика за февраль 2023 года) до 121,8 млрд руб., говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» от Банка России.

Население наращивало покупки как в «дружественной», так и в «недружественной» (доллары и евро) валюте, но в первом случае объемы росли более существенно, следует из обзора. Так, в марте физлица купили юани на общую сумму 41,9 млрд руб. против 11,6 млрд руб. в феврале. Большую часть юаней — 33,2 млрд руб. — население покупало через крупнейшие банки, говорится в обзоре регулятора.

Объем купленных гражданами долларов и евро в марте также увеличился — с 61 млрд (данные за февраль) до 79,9 млрд руб., указано в обзоре ЦБ. «Часть валюты приобрели физические лица для дальнейшего перевода денежных средств на иностранные счета», — отмечается в документе.

Но когда рубль начал ослабляться, население изменило модель поведения. «С ускорением ослабления рубля в начале апреля население пришло к продажам иностранной валюты за рубли», — говорится в обзоре Банка России.

Кроме того, в марте увеличился объем проданной экспортной выручки на $3,8 млрд — до $11,61 млрд, следует из обзора. «При этом продажи валюты экспортерами ускорились в конце месяца на фоне налогового периода», — указано в документе. Кроме налога на добычу полезных ископаемый в марте экспортеры заплатили еще 221 млрд руб. налога на дополнительный доход от добычи сырья, сообщал Минфин.

«Тем не менее после завершения налогового периода произошло временное сокращение продаж валютной выручки экспортерами, что привело к ускорению ослабления рубля в начале апреля», — констатирует ЦБ. С 3 по 10 апреля рубль ослабился с 77,3 до 81,6, преодолев отметку в 80 впервые почти за год, следует из данных Мосбиржи. В моменте (в середине торгового дня 7 апреля) рубль ослаблялся до 83,5 за доллар.

Также продолжила снижаться доля «токсичных» валют в общем объеме операций, указано в обзоре. Доля операций с парой доллар/рубль сократилась с 36 до 34%. А совокупная доля юаня (пары юань/рубль и доллар/юань) на биржевом рынке продолжила рост и достигла 39% против 37% в феврале.

Продолжили восстановление и объемы торгов на валютном рынке, следует из обзора. По итогам января 2023 года ЦБ констатировал их падение до исторических минимумов — до 5,4 трлн руб. В феврале показатель восстановился до 6,7 трлн руб., а в марте составил 8,2 трлн руб., что близко к рекордным показателям декабря 2022 года (тогда объем торгов составил 8,9 трлн руб.).