ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах

ЦБ намерен потребовать от банков создавать больше резервов при одобрении ипотеки слишком закредитованным клиентам. Ограничения затронут группы кредитов, на которые сейчас приходится до 70% банковских выдач

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора. В документе приводится таблица надбавок на резервы, которую банкам, возможно, придется применять при выдаче ссуд на жилье: чем выше показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика и меньше его первоначальный взнос по кредиту, тем больше резервов придется создать кредитной организации по выдаваемой ссуде. ЦБ рассчитывает, что это снизит интерес банков к выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам.

Сейчас банки обязаны учитывать уровень долговой нагрузки клиентов при выдаче тем необеспеченных ссуд.

Почему ЦБ хочет распространить ограничения на ипотеку

Новые ограничения на ипотеку нужны, чтобы снизить риск кросс-дефолтов заемщиков, пояснила в начале декабря первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Такой риск возникает, если заемщик оплачивает несколько разных кредитов.

По данным ЦБ, в третьем квартале 2019 года 42% объема выданной ипотеки пришлось на людей, которые отдают на погашение долгов более половины своего ежемесячного дохода (их ПДН превышает 50%). И все больше россиян берут ипотеку в дополнение к уже имеющимся кредитам: на 1 сентября 46% ипотечных заемщиков имели задолженность по другим ссудам. Четыре года назад их доля составляла 39%.