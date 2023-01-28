Переводы из России в соседние страны выросли на сотни процентов

За 2022 год денежные переводы из России в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Киргизию достигли рекордных объемов. По некоторым направлениям они выросли в разы

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

В 2022 году физические лица отправили рекордные объемы денежных переводов из России в соседние страны. Они стали популярны для релокации и карточного туризма. РБК изучил статистику переводов в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Киргизию — в них учитываются денежные переводы через банковскую инфраструктуру и/или через системы денежных переводов «Золотая Корона», «Юнистрим» и Contact.

Из России в Казахстан в 2022 году было направлено 357 млрд тенге, или около $775,4 млн, следует из данных, опубликованных Нацбанком Казахстана. Это рекорд минимум с 2014 года — с этого периода доступна статистика. Показатель в долларах в 6,8 раза превышает объем переводов, направленных в эту страну в 2021 году. Для расчета показателя в долларах был использован среднегодовой курс американской валюты, который устанавливает казахстанский регулятор. Данные включают операции только через системы денежных переводов и не учитывают отправления с одного банковского счета на другой.

В Грузию из России в 2022 году (тоже через системы денежных переводов) было отправлено около $2 млрд — рекордный объем минимум с 2012 года, следует из доступной статистики на сайте ЦБ Грузии. Для сравнения в 2021 году по этому направлению прошло $411,3 млн, таким образом показатель 2022 года превысил предыдущий в пять раз.

Объем денежных переводов из России в Узбекистан по итогам 2022 года составил $14,5 млрд — за год он увеличился в 2,6 раза, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ЦБ Узбекистана (методика расчетов не уточняется, регулятор не ответил на запрос РБК). Резкий рост международных денежных переводов был обусловлен значительным укреплением курса российского рубля к доллару, а также переходом трудовых мигрантов на официальные каналы отправки денежных переводов в результате валютных ограничений в России, объяснял представитель ЦБ Узбекистана.

ЦБ Армении и Киргизии пока не опубликовали данные за весь 2022 год. По итогам 11 месяцев 2022 года объем переводов из России в Армению вырос в четыре раза по сравнению с январем-ноябрем 2021 года — до $3,1 млрд. Это рекордный показатель с 2004 года, с которого ведется соответствующая статистика. ЦБ Армении учитывает отправления и через банковскую систему, и через системы денежных переводов.

В Киргизию из России физические лица за январь—ноябрь 2022 года отправили $2,6 млрд (только через системы денежных переводов). Показатель превышает данные 11 месяцев 2021 года всего на 6%. Это также рекорд с 2005 года — начала ведения статистики киргизского ЦБ. Киргизия, наряду с Узбекистаном и Таджикистаном, входит в тройку стран-лидеров по притоку трудовых мигрантов в Россию.

Почему переводы растут рекордными темпами

Одним из основных причин роста переводов является переезд граждан: пиковые периоды — весна и осень 2022 года (начало спецоперации на Украине и объявление частичной мобилизации. — РБК), говорит ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. Она считает, что на статистику также могла повлиять набравшая популярность услуга по покупке определенных товаров за рубежом, которые оказались недоступны в России из-за санкций. В таком случае переводы могут использоваться для отправки денежных средств в качестве оплаты товаров на карты посредников, объяснила эксперт.

По последним данным ФСБ (за третий квартал 2022 года), с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн, что на 1,2 млн превысило выезды в июле—сентябре прошлого года, хотя оказалось значительно ниже показателей допандемийного 2019 года (16,1 млн выездов). Третий квартал обычно характеризуется высоким уровнем выездов с целями туристического отдыха, в том числе в Абхазию и Турцию, но особенностью этого квартала в 2022 году стал значительный рост выезжающих в безвизовые страны СНГ: количество выездов в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан установило пятилетний рекорд. ФСБ учитывает выезды одного человека столько раз, сколько раз он пересекал границу.

«Мигранты из этих стран, работающие в России, тоже имеют определенное участие, так как через эти каналы отправляют заработанные деньги домой, однако их долю в общем объеме статистики определить сложно», — говорит Семерикова.

В начале 2022 году из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard — их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей. Банки стран ближнего зарубежья выдвигали самые простые условия для открытия карт, а системы денежных переводов стали одним из самых доступных и быстрых способов пополнения зарубежных счетов.