ЦБ на полгода продлил ограничения на снятие валюты

Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 марта 2023 года

До 9 марта 2023 года снять можно будет только $10 тыс. или такую же сумму в евро независимо от валюты вклада. Изначально ограничения должны были действовать до сентября, но Набиуллина ранее предупредила, что их придется продлить

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года, сообщает регулятор. Снять можно только $10 тыс. или такую же сумму в евро независимо от валюты вклада.

ЦБ запретил снимать c валютных счетов и вкладов более $10 тыс. в марте текущего года, ограничения были рассчитаны до 9 сентября. Однако глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее заявила, что мера будет продлена.

До марта следующего года будут действовать ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. Другую иностранную валюту будут продавать без ограничений.

Набиуллина анонсировала продление валютных ограничений в сентябре Финансы

Кроме того, регулятор продлил на полгода меру, согласно которой юридические лица — резиденты смогут получать для оплаты расходов по зарубежным командировкам не более $5 тыс. или такую же сумму в эквиваленте в евро, фунтах и иенах.

Центробанк объяснил сохранение ограничений действующими против России санкциями и решением властей США и ЕС запретить ввоз в страну долларов и евро наличными. Как отмечала Набиуллина, у регулятора «нет оснований ожидать», что ситуация с поступлением иностранных банкнот изменится к лучшему в будущем.

В апреле регулятор разрешил россиянам снимать наличные в долларах и евро, однако это касается тех граждан, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со счетов. В том же месяце банки получили возможность продавать наличную валюту с ограничениями.

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