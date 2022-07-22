Набиуллина анонсировала продление валютных ограничений в сентябре

Банк России планирует продлить ограничения на покупку иностранной валюты, действующее до 9 сентября 2022 года. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, трансляцию ведет YouTube-канал Банка России.

«К сожалению у нас сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в будущем. <...> Поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта», — сказала она.

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