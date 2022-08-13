Валютизация вкладов россиян обновила исторический минимум
Валютизация депозитов в России обновила исторический минимум, снизившись до 11,5%, говорится в июльском информационно-аналитическом комментарии Банка России.
Валютные вклады потеряли привлекательность для россиян, указал регулятор. На интерес вкладчиков повлияли околонулевые ставки и стремление банков ограничить валютные операции путем введения комиссий за обслуживание валютных счетов, пояснили в ЦБ.
«В совокупности с укреплением рубля это привело к тому, что валютизация розничного депозитного портфеля снизилась с 14,0 до 11,5%», — сообщили там.
Одними из первых на рынке комиссии по текущим счетам в основных иностранных валютах (долларах и евро) анонсировали Райффайзенбанк и Тинькофф Банк. Кроме них аналогичную плату уже взимают или планируют брать Росбанк, «Юникредит», Газпромбанк, «Уралсиб», Экспобанк, ОТП Банк, Локо-банк, БКС Банк, а также «Ренессанс Кредит», «Авангард», «Санкт-Петербург» и «Оранжевый». Среди брокеров это «Тинькофф Инвестиции», БКС, АТОН, «Финам», «Открытие Инвестиции», «Газпромбанк Инвестиции», «КИТ Финанс».
Предыдущий минимум был зафиксирован в конце 2007 года, тогда он составлял 12,9%.
Как сообщал РБК представитель Банка России, за июнь—июль в ЦБ поступило более 1,5 тыс. жалоб от россиян на введение банками комиссий за хранение валюты. Еще почти 250 жалоб по той же причине было подано в отношении брокеров.
Российские кредитные и брокерские организации начали устанавливать комиссии для граждан за размещение валюты этим летом. Участники рынка объясняли это санкциями и сложностями с проведением операций в долларах, евро и валютах стран, поддержавших ограничения против России.
Представитель Центробанка предупредил, что «хранение активов в этих валютах сопряжено для граждан с рисками их заморозки и невозможности проведения операций».
1 августа Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода, до 9 марта 2023 года. Лимит составляет $10 тыс. или эквивалент указанной суммы в евро. Граждане могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта этого года. Банк России объяснил свое решение действующими санкциями против России, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран.
До 9 марта следующего года сохраняются ограничения на покупку иностранной валюты. Банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля этого года.
ЦБ запретил снимать c валютных счетов и вкладов более $10 тыс. в марте этого года, ограничения первоначально действовали до 9 сентября.