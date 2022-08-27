ЦБ смягчил правила обмена валюты для физлиц
Российские банки смогут обменивать евро и доллары физическим лицам за счет средств, которые поступили из разных источников после временного промежутка, сообщили РБК в Центробанке. Прежде для этих целей кредитные организации могли использовать только ту валюту, которая поступила от физлиц после 9 апреля.
В качестве других источников валюты могут выступать, к примеру, полученные средства от сделок с банками-нерезидентами либо средства, поступившие для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством.
«Это дополнительная настройка уже действующих мер, которая позволяет увеличить предложение наличных долларов и евро на российском рынке», — отметили в ЦБ.
Ранее о решении Центробанка смягчить условия сообщил портал Frank Media со ссылкой на письмо регулятора, поступившее в кредитные организации.
Ограничения на покупку валюты действуют до 9 марта следующего года (их уже единожды продлевали). Снять можно только $10 тыс. или такую же сумму в евро независимо от валюты вклада. Ограничения также запрещали продавать гражданам евро и доллары, поступившие в кассы банков после 9 апреля 2022 года, а другая иностранная валюта может продаваться без ограничений.
Центробанк в августе объяснил сохранение ограничения введенными против России международными санкциями и решением американских и европейских властей запретить ввоз в страну долларов и евро наличными. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила об отсутствии оснований у регулятора ожидать улучшения ситуации с поступлением иностранной валюты в будущем.
При этом по мере стабилизации ситуации большинство ограничений следует отменить, заверила Набиуллина в июне. «Мое мнение, что они должны быть сняты, большинство из них во всяком случае», — сказала глава Банка России.